HDLCH: ‘Influencer’ hace broma a abuelitos y les regala paletas hechas de jabón

En las últimas horas Jay Tomy pasó de ser un total desconocido a ser la prueba más grande del porqué es peligroso hacer famoso a cualquier sujeto que se siente gracioso. Y es que este ‘influencer’ le jugó una broma de muy mal gusto a varios abuelitos y personas en situación de calle, a quienes les regaló paletas hechas de jabón.

El hecho indignante ocurrió en la ciudad de Cartagena, en Colombia. Este sujeto y otros dos colaboradores subieron un video en donde mostraron cómo compraron varias barras de jabón y las decoraron cubriéndolas de chocolate y nueces. Posteriormente salieron a las calles para engañar a los abuelitos y hacerlos comer sus “productos”.

Jay Tomy engañó a abuelitos y personas en situación de calle

“El señor va a probar nuestro producto, de manera gratuita, con tal de que nos diga la opinión acerca de lo que nosotros fabricamos. Somos fabricantes… pruébela, señor, ¿le gusta la paleta?”, le dice Jay Tomy a un hombre que se atreve a probar la paleta.

Y así continúan Jay y sus amigos ‘bromeando’ a varias personas que se encuentran en la calle, a quienes les dice que son emprendedores y que buscan dar a conocer su nuevo producto llamado ‘Bonja en Barra”. Pero mejor vean los videos que se viralizaron en redes sociales (y que fueron eliminados posteriormente):

Un “influencer” de Cartagena hizo paletas de jabón para repartirlas a adultos mayores y habitantes de calle. Esto es humillante, asqueroso e indignante. pic.twitter.com/5wtx58zM8x — Kathy Lambis Ricardo (@KathyLambis) November 24, 2020

Miren la 2da parte del video. ¿Por qué hay gente tan miserable en la vida? ¿Por qué? pic.twitter.com/MwBQGb9zVQ — Kathy Lambis Ricardo (@KathyLambis) November 24, 2020

Les hizo comer paletas de jabón y ahora la policía lo investigará

Luego de que en las redes sociales comenzara una campaña para denunciar y tirar las cuentas de Jay Tomy, la Fiscalía General de Colombia indicó que ya está al tanto de lo ocurrido con la broma de los abuelitos que comieron jabón, por lo que abrieron una carpeta de investigación en contra de los responsables.

Por otra parte, una fuente de la policía le indicó al portal colombiano LA FM que Jay Tomy (quien ya puso su cuenta de Instagram privada) y sus colaboradores podrían “ser procesadas penalmente por los delitos contra la seguridad y la salud pública”. Esto a pesar de que el influencer se excusa diciendo que ayudó económicamente a las personas a las que les dio de comer jabón.

Con relación a hechos denunciados en redes sociales sobre influenciadores que habrían engañado a ancianos en Cartagena con paletas de jabón, #Fiscalía abrió investigación, a través de la Unidad de Reacción Inmediata, y adelanta actos urgentes para identificar a los implicados. — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 24, 2020

No es la primera vez que Jay Tomy se mete en problemas por sus “bromas”

Aunque el influencer asegura que en esta ocasión no se dio cuenta de que su broma no era graciosa, cabe mencionar que esta no es la primera vez que Jay Tomy se mete en problemas por las bromitas que hace para ser viral.

Medios locales indican que en octubre del año pasado la policía de Colombia lo arrestó por simular asesinatos y robos a personas de Cartagena. Además, en sus videos utilizó uniforme de la policía y hasta se hizo pasar por un sicario a plena luz del día. 🙄