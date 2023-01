Surrealismo nivel: En Corea los trends de TikTok son con rolas de Jenni Rivera, Selena y más

Jenni Rivera llegando a sitios inimagibales… La música en los llamados trends de TikTok no es algo nuevo, pues de hecho son gracias a esos videos con coreografía que varias canciones –o hasta artistas emergentes y poco conocidos– se vuelven populares y saltan a la fama en todo el mundo.

Conocemos casos como Dayglow y su “Can I Call You Tonight?” o “Miss You” del buen Oliver Tree, sólo por mencionar algunos de ellos. Sin embargo, así como en Latinoamérica viralizamos canciones de países anglosajones, en otras naciones también vuelven populares a rolas en español.

Foto: Getty Images

En Corea del Sur los videos en tendencia traen canciones de Jenni Rivera

Tal cual eso nos lo demuestran varios videos de TikTok donde personas de Corea del Sur bailan al ritmo de rolas que no sabemos cómo encontraron, y las cuales son interpretadas por artistas como Jenni Rivera, Selena, Paquita la del Barrio y más.

No, no es broma. Algunas cuentas de TikTok ya comenzaron a hacer populares coreografías que jovencitas de dicho país (donde por cierto hay bandas buenísimas además de las conocidas de K-pop) en las que suenan canciones que la mayoría ponemos en las fiestas.

Y también de otros artistas como Paquita la del Barrio y Selena

Uno de los videos más famosos al respecto es el de una chica con el usuario @dada_everything, quien se volvió viral hace unos meses por bailar a su estilo la canción “Dama Divina” de Jenni Rivera. Algo que sinceramente nos dejó con cara de WTF?!

Por su parte, otra chica con el user @zellyzzley2 tiene en su perfil videos al ritmo de “Bombón Asesino” de Ninel Conde, “Rata de dos patas” de nuestra querida Paquita of the Neighbourhood (la del barrio, pa’ los que no hablan en inglés) y hasta haciendo la coreo de “Payaso de Rodeo”.

Vean de lo que hablamos:

Algo que a TikTok en Español nos ha dejado con cara de What?!

Aunque ese último user nos dejó con la duda de qué tan reales son los videos (o sea, si las coreografías se hicieron con las canciones de Jenni Rivera y hasta Selena Quintanilla), lo que sabemos es que son varios los clips de gente de Corea que hace estos bailes.

Esto obviamente ha desatado varias reacciones de gente que jamás creyó algún día leería las palabras “Corea” y “Jenni Rivera” en una misma oración, y acá les dejamos algunas de ellas:

No pues el 2023 está con todo… ¿Cuál será la próxima tendencia con la que nos sorprenderán las personas de Corea?