Sin querer: Joven capta a un sujeto acosándola mientras hacía ejercicio

Gracias a las redes sociales, cualquiera que tenga un teléfono con cámara es capaz de documentar lo que quiera. Sin embargo, en estos tiempos donde las redes sociales son importantes para difundir información, millones de personas graban alrededor del mundo toda clase de situaciones. Pero en esta ocasión, una joven captó cómo un hombre la acosaban mientras hacía ejercicio en un gimnasio y no dudó ni un segundo en publicarlo.

Hace unos días, una influencer llamada Julia, compartió con sus seguidores de TikTok un momento que la dejó consternada. Como muchas otras chicas que se dedican a documentar la vida fit para después mostrarlo, ella grabó toda la rutina que había hecho el pasado 6 de abril, pero no contaba con que en ese video quedaría en evidencia como un tipo la miraba y no solo eso, sino que le tomó fotos sin su consentimiento.

La joven se dio cuenta sin querer que la estaban acosando

El clip de esta joven inicia mientras ella está recostada en un aparato de gimnasio para hacer ejercicio en las piernas. Pero las cosas se ponen muy raras cuando el hombre en cuestión se acercó un poco hacia donde Julia se encontraba, este sujeto se agachó y de la nada comenzó a tomarle fotos, justo en el momento en que la influencer flexionaba las piernas. Por supuesto que todo esto fue sin su consentimiento, no obstante, esto no paró ahí.

Por si esto no fuera suficiente, el tipo le aventó una mirada acechante y hasta le mostró orgulloso las fotografías a otra persona que esta junto a él. A pesar de todo esto, Julia creía que todo era producto de su imaginación, pero al revisar las grabaciones se dio cuenta de que sí la habían acosado y en pleno gimnasio. Este video lo compartió con todos sus seguidores en TikTok, quienes condenaron la actitud del hombre.

¿Qué pasó después?

De acuerdo con Milenio, después de que esta joven notara que el tipo la estaba acosando, se quejó directamente con las autoridades del gimnasio; sin embargo, y como era de esperarse, el sujeto negó todo. “Negó haber tomado una foto y me hizo sentir como una loca al denunciarlo. Yo estaba filmando un entrenamiento”, mencionó Julia al respecto, pero a pesar de todo esto, el hombre no se salió con la suya.

Luego de señalarlo, lo expulsaron del gimnasio, cosa que por supuesto molestó al acosador, pero no le quedó de otras más que irse del lugar. Pero independientemente de esto, la chica aseguró que no se sentía segura ni cómoda tras vivir esta situación, es por eso que decidió no volver más a ese gym.