Con chile del que no pica: Joven estadounidense compra todos los elotes de un vendedor mexicano

El racismo ha sido un verdadero tema en los últimos días, sobre todo en los Estados Unidos, tras el asesinato de George Floyd el pasado 25 de mayo a manos de un policía en Minneapolis. Desde entonces, han sucedido un montón de cosas, pues este problema además de involucrar a la comunidad afroamericana, también afecta a nuestros paisanos que viven en el país vecino, pero un hombre mexicano se dio cuenta que las buenas personas siempre son más.

Resulta que hace algunos días se hizo viral la historia de OB Baldwin, un joven estadounidense que vive en Riverdside, California. Este tipazo dio la nota por tener un gesto de amabilidad con un vendedor mexicano que como muchas personas y a pesar de la pandemia, tiene que salir a la calle para trabajar y así ganar un poco de dinero para mantener a toda su familia.

Este paisano diario camina por las calles de aquel barrio de California con un carrito donde vende de todo, desde chicharrones en bolsita (como esos que nos encantaba comer cuando salíamos de la primaria), raspados, hasta los siempre efectivos elotes, o en su defecto, esquites. Y fue justo esto último lo que llamó la atención de este joven, pues al saber que este hombre traía estas maravillas, decidió comprarlas todas.

A través de sus redes sociales, OB compartió en sus redes sociales el momento en el que se encontró con el vendedor de origen mexicano. Al verlo por la calle fue inevitable no preguntarle qué era lo que vendía, el hombre contestó y de inmediato se interesó por los deliciosos elotes y hasta por los chicharrones.

Este joven decidió ayudarlo para que acabara temprano

El joven no dudó dos veces en decirle que le compraría todos los que traía con él, y por supuesto que el hombre mexicano pensó que todo esto era una broma. Sin embargo, OB le dejó muy claro que su propuesta era muy seria y le explica que siente admiración por lo que hace, pues a pesar de la pandemia, sale diario a trabajar para ganarse unos dólares, y lo único que quería era se fuera temprano a descansar a su casa.

Así que entre los dos se pusieron a contar cuántos sería por todos los elotes y chicarrones en bolsita que este hombre vende. Al final, la cuenta terminó siendo de 120 dólares (algo así como 2700 pesitos mexicanos), OB sacó dos billetes de 100 dolarucos y le pagó al vendedor mexicano, hasta le tocó una excelente propina después de todo.

Por acá les dejamos el video de este momentazo:

Hasta regaló elotes a los que iban pasando

Por si no fuera suficiente hacer todo esto por un paisano mexicano que trabaja dignamente, OB no podía comerse todos los elotes que le compró. Así que al ver a una persona acercándose con su bicicleta, se le ocurrió que sería una grandiosa idea regalarle uno, para que así, no se desperdiciaran esos manjares de nuestra gastronomía.

No cabe duda de que a veces, un simple gesto como este nos hace tener fe en la humanidad, no importa si es a un vendedor mexicano o de cualquier nacionalidad, siempre nos va a dar gusto saber que existen personas como este joven, dispuestos a ayudar a todos los que lo merecen. Al final, estamos seguros que alegró su cuarentena entrándole duro y sabroso a los elotes y chicharrones.