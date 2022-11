Usualmente, la gente siempre se queja de las aerolíneas por los retrasos, porque dañaron alguna maleta o de plano les cancelaron un vuelo. Sin embargo, de repente tienen errores que casi nadie podría creer. Justo como lo que sucedió con una joven, quien compró un boleto para viajar a Chiapas y terminó ni más ni menos que en Seattle… sí, así como lo leyeron, no es broma, esto es 100% real no fake.

Resulta que hace algunos días, una usuaria de TikTok llamada María José Gamboa compartió su loca historia. En un par de videos publicados en dicha plataforma, contó que pagó por un viaje redondo de la capital de Jalisco a Tuxtla Gutiérrrez. Hasta ahí todo iba de maravilla, pero con lo que no contaba era que sin darse cuenta, la aerolínea se la llevó a otro destino que ella de plano ni se imaginaba, pues acabó en el país vecino.

Foto: Captura de pantalla

Aunque no lo crean, esta joven compró un boleto para viajar a Chiapas y la llevaron a Seattle

Según lo que platicó esta joven, en el aeropuerto le checaron su pase de abordar y sin querer la mandaron a otra fila. Al subirse al avión se dio cuenta de que su lugar ya estaba ocupado, pero no se sacó de onda porque le ofrecieron viajar en la ventanilla. Sin embargo, la cosa se salió de control cuando en el mismo avión le pasaron unos documentos de la aduana para que los llenara y fue ahí cuando se empezó a espantar.

María José relató que preguntó qué es lo que estaba pasando y a dónde se dirigían, y en ese instante le avisaron que estaban volando con dirección a Estados Unidos.. plop, ¿pero saben qué es lo peor de todo? Que ella no tiene pasaporte y mucho menos visa. “Cuando estoy en el avión, me pasan declaración de aduana y me quedo así por qué tengo que llenar y me entero que el viaje iba para Seattle”, dijo la chica ante la esstraña situación a la que se estaba enfrentando.

Y sí, evidentemente regresaron a esta chica a México

Y quizá en este punto se estén preguntando cómo acabó la historia de esta joven. Al llegar a territorio estadounidense, un policía ya la esperaba para que la regresaran a Guadalajara, pues llegó sin documentos y no tenía chance de entrar oficialmente a la ciudad. Y hasta eso, las autoridades del país vecino se portaron bien, ya que le dijeron que no tendría ningún problema migratorio, pues fue una confusión por parte de la aerolínea.

“Me dijeron que iba a tener no récord que significa que no iba a contar como delito y tenía 24 horas para estar en territorio extranjero y regresar a México”, declaró María José Gamboa, quien al final le avisó a su familia que no iba a llegar porque estaba en otro lado. Moraleja: siempre revisen que tanto la información de sus vuelos como las puertas de salida sean correcta, porque nunca saben cuándo terminarán en otra parte del mundo.