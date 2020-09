Así reaccionó un joven con síndrome de Down cuando su hermano le pidió ser su padrino de bodas

No cabe duda de que en las redes sociales nos podemos encontrar con todo tipo de videos, desde algunos que nos dejan con el ojo cuadrado, hasta otros más que nos levantan el ánimo y nos hacen sonreír, algo necesario en estos tiempos. Sin embargo, en esta ocasión les contaremos la historia de un joven con síndrome de Down que conmovió al internet con su emotiva reacción y que quizá, los hará llorar.

Will Claussen y su prometida AJ Johns son una joven y feliz pareja de 24 años que vive en Hackensack, Minnesota en los Estados Unidos. Resulta que este par de tortolitos tenían en mente casarse en los próximos meses, pero gracias al coronavirus sus planes tuvieron que ser pospuestos. Y más allá de agüitarse por esta situación, los novios aprovecharon estos días de cuarentena para afinar todos los detalles del bodorrio.

La parejita eligió sabiamente a uno de sus padrinos

Una de las decisiones más complicadas a la hora de casarse, es elegir sabiamente a los padrinos de la boda. Pero AJ y Will no se quebraron la cabeza, porque desde un principio tuvieron en mente a una sola persona que cumpliría con este papel tan importante en su boda: el hermano del novio, Henry Joe, un joven de 22 años que nació con síndrome de Down y al que la pareja ama con locura.

Es por eso que para darle la noticia, decidieron planear una verdadera sorpresa para ver la reacción de Henry Joe al enterarse de que sería el padrino de su hermano. De acuerdo con medios locales, la parejita enterró una botella de vidrio y le encargar una misión especial al joven: sacarla de ahí con una pala. Por supuesto que no le dijeron dos veces y de inmediato comenzó a hacer lo que le pidieron, hasta que se encontró con un mensaje dentro de la botella.

La reacción de este joven no tiene precio

La nota decía: “Esto es para Henry Joe, ya eres el mejor hermano y también el mejor amigo. Así que por favor, di que sí a ser el mejor padrino del mundo”. Al terminar de leer el mensaje y asimilar la noticia, el joven volteó a ver a su hermano y el novio le preguntó “¿serías mi padrino?” y fue aquí cuando todo se volvió emotivo, pues Henry corrió de inmediato para abrazar y colgarse de Will, aceptando de inmediato.

Por supuesto que la reacción de este joven conmovió a las redes sociales porque evidentemente estaba emocionado y conmovido con lo que su hermano le estaba pidiendo. No cabe duda que ver esta clase de videos nos levantan el ánimo y nos hace pensar que no todo está perdido, pero mejor no les contamos más, chequen a continuación este bello momento entre Henry Joe y Will: