Joven con Covid-19 vivió en un árbol para evitar contagiar a su familia

En las últimas semanas, el mundo ha visto la crítica situación que India atraviesa con el rebrote de Covid-19. Ante el problema, los mismos habitantes se las han tenido que ingeniar para resguardarse y proteger a sus familias, tal como lo hizo un joven de apenas 18 años llamado Shiva.

La historia de este chico se hizo viral en los días recientes pues luego de haber dado positivo a coronavirus y sabiendo que no podía internarse en un hospital de su comunidad debida a la alta demanda, decidió aislarse arriba de un árbol para no contagiar a sus padres y hermanos.

Shiva, el chico que vivió en un árbol para no contagiar a su familia de Covid-19

En la aldea de Kothanandikonda (ubicada en en el distrito Nalagonda, dentro del estado de Telangana), justo en la cima de un árbol, se encontraba Shiva. Este chico construyó una pequeña cama de bambú y la sujeto a las ramas. ¿Por qué? Él dio positivo a Covid-19 y acondicionó este peculiar lugar para aislarse y evitar que su familia se contagie.

Gracias a la desbordada ocupación hospitalaria que actualmente enfrenta su país, es muy complicado recibir tratamiento. Sus padres intentaron hallarle una cama en uno de los hospitales más cercano a su comunidad (que tampoco estaba muy cerca en realidad), pero no pudieron. Los voluntarios del personal de salud que se encuentran en su aldea le sugirieron que se quedara en casa y se aislara en algún cuarto, pero hubo otro problema.

Los hogares de aquel poblado no son muy grandes y, de hecho, la mayoría consta solo de un cuarto y un baño. No había manera de que se pudiera resguardar sin estar en contacto con su familia. La única opción que tuvo entonces fue irse a vivir unos días a la copa de un árbol cercana a su casa en esta improvisada cama de bambú que armó.

“Aquí no había ningún centro de aislamiento. Hace dos días convirtieron el albergue en un centro. Hasta entonces no teníamos nada y no sé si hay centros de este tipo en otros pueblos, no lo creo. ¿Qué más puedo hacer?… No puedo permitir que nadie se vea afectado por mi culpa”, dijo Shiva al medio The Print.

El chico tiene dos hermano y sus padres trabajan como jornaleros, por lo que básicamente viven al día con el dinero que juntan. A sabiendas de eso, Shiva sabía que lo mejor era salir fuera de casa para no contagiar a nadie. Sin embargo, como han informado diversos medios locales, su historia impactó a tanta gente en las comunidades cercanas que inmediatamente lo aceptaron en un centro de aislamiento que recién abrió. Ahora, según parece, el muchacho regresará pronto a casa después de recuperarse.

También puedes leer: INDIA SE MANTIENE CON CASI 4 MIL MUERTES DIARIAS POR COVID