Aquellos que ya se casaron no nos dejarán mentir: organizar una boda no es nada barato. Alrededor de un fiestón como estos hay un montón de gasto que muchas veces ni nos imaginamos. Sin embargo, tampoco podemos dejar pasar que existen quienes buscan ahorrar lana a toda costa. Como el caso de una mujer que contó que la invitaron a un casorio, aunque para asistir tendría que desembolsar un buen billete de su cuenta bancaria… sí, así como lo leyeron.

Hace algunos días, una usuaria de Reddit decidió utilizar esta plataforma para desahogarse sobre un tema que la tenía inquieta. Resulta que un día común y corriente, recibió un mensaje en su bandeja de correos no deseados y al abrirlo, se dio cuenta de que se trataba de una invitación para el bodorrio de una de sus mejores amigas de la universidad, de la cual era muy cercana pero desde 2020 y luego de que su ex cuatacha se comprometiera, no se volvieron a hablar por algunas diferencias.

Imagen ilustrativa/Foto: Pexels

También puedes leer: Sniff: Hombre organizó boda con temática de Disney para su esposa en un hospital; ella falleció de cáncer

Una mujer contó que le cobraban más de 10 mil pesos por asistir a la boda de su ex amiga

Hasta ahí todo iba relativamente bien, pero la mujer se dio cuenta que en el correo había una pequeña trampa. Para que se den una idea de lo que hablamos, el mail no lo mandó personalmente la novia, sino el coordinador de la boda. Pero lo peor no fue eso, lo que realmente sacó de onda a la protagonista de esta historia fue que en la parte inferior de la “invitación” había una cuenta de 400 dólares para pagar el lugar de celebración más 150 dólares por la comida… así como lo leyeron.

Al menos fueron 20 los invitados a los que les estaban cobrando cerca de 10 mil 698 pesitos mexicanos por caerle al pachangón, algo que por supuesto, no le cayó en gracia a la usuaria de Reddit, sobre todo después de que “su amiga” le dejara de hablar porque ya no quería tener amigos solteros y quería estar cerca de parejas comprometidos o casados:

“Sé que esto varía de un país a otro, pero en mi país son los novios o quizá sus familias quienes pagan el lugar y la comida. No gente al azar con la que no hablas. Supongo que más o menos sólo me está invitando para ayudar a pagar el costo (de la fiesta). Yo nunca tendría el valor de hacerle eso a alguien, especialmente después de decirle que no podemos ser amigos porque estás comprometida y no puedes tener amigos solteros”.

Imagen ilustrativa/Foto: Pexels

Y a todo esto, ¿la usuaria de Reddit fue a a la pachanga o no?

Por si tenían la duda, claro que la mujer no se lanzó a la boda. De hecho, más adelante actualizó la historia mencionando que respondió el correo de la supuesta invitación para avisar que no iría. Pero en un plot twist que ni siquiera en Hollywood se les habría ocurrido, la novia le mandó un mensaje preguntándole por qué se negó, a lo que la usuaria solo contestó que para ella, era imposible pagar esa cantidad por su pachanga.

Aunque eso sí, más adelante la usuaria de Reddit se enteró del peine, pues resulta que su ex amiga necesitaba gente porque el lugar en el que se armaría la fiesta le daba un descuento si llevaba a cierta cantidad de personas desembolsaran lana por su asiento y comida, algo que nadie estaba dispuesto a pagar. Al final, el coraje le dejó una buena lección a la protagonista de este caso:

“Yo era como su último recurso (…) Supongo que pensó que me olvidaría de su razonamiento para cortar sus lazos, pero no. No puedes cosechar y dar frutos de un árbol que nunca regaste. Ahora sé a qué se refieren cuando dicen ‘las bodas sacan lo peor de la gente'”.

Imagen ilustrativa/Foto: Pexels