A la Paty Navidad: Joven dice que el coronavirus no es real porque los seres humanos no existimos

Desde que comenzó la pandemia del coronavirus hemos escuchado rumores o excusas inventadas por la gente para no seguir las medidas sanitarias que las autoridades han implementado para controlar la propagación del virus, afirmando que no sirven de nada o que el virus no es real.

Cosas como que los termómetros infrarrojos matan a las neuronas, el coronavirus se esparce con drones, que sólo enferman a la gente para robarle el líquido de las rodillas, y hasta que la misma enfermedad no existe, las personas han inventado una infinidad de cosas para justificar el no usar cubrebocas en la vía pública, el no quedarse en casa, no dejar tomarse la temperatura, etc.

Pero un chico se ha volado la barba con su argumento ante el coronavirus

Pero bueno, parece que ninguno de esos rumores ha sido tan impresionante como el que dio un joven durante una entrevista por televisión. Y es que el sujeto en cuestión dijo que él no usaba cubrebocas porque la emergencia sanitaria del COVId-19 es un invento, ya que para empezar los seres humanos no existimos. WTF?!

Es en serio. Esto ocurrió durante la transmisión en vivo de un programa en Colombia. Una reportera se que se encontraba entrevistando a gente en la calle cuando de pronto se topa con un joven sin cubrebocas, a quien le cuestiona si no le da miedo comer en la vía pública sin protegerse con la pandemia de COVID-19 activa.

“Nada de esto es real, nosotros no existimos”

“La verdad en el covid no creo, nada de esto es real, nosotros no existimos, todo esto es un pasatiempo”, responde el sujeto en cuestión, quien remata su intervención televisiva afirmando que al igual que el coronavirus, tampoco cree en los illuminati y que Jim Carrey –sí, el actor– tenía razón al respecto de los creadores del ‘Nuevo Orden Mundial’.

Mejor vean el video y la cara de la reportera al escuchar semejante…. mensaje:

Como podrán observar, es impresionante la manera en la que muchas personas creen que el coronavirus no existe o no es real, algo que cambia cuando ellos o sus familiares ya llegan al hospital por culpa de la enfermedad y en un estado crítico.

Aunque lo que sí aceptamos es que de todos los argumentos sobre el COVID-19, éste ha sido el que más nos ha dejado con el ojo cuadrado. ¡Ni Paty Navidad se atrevió a tanto!