Estamos conscientes que de repente, a muchos les da flojera hacer fila para entrar al baño y prefieren hacer en lugares digamos… no apropiados. Sin embargo, después de leer esta historia seguramente preferirán esperar un buen rato para ‘tirar el miedo’, pues un joven se quiso evitar la fila del baño y un cocodrilo le cortó el brazo.

No, esto no nos lo sacamos de la manga, es algo 100% real, no fake. Este es el caso de Jordan Rivera, un chico de 23 años originario de Florida, Estados Unidos. Resulta que el pasado 21 de mayo se lanzó a un bar para tomar unos tragos cuando de repente –e inevitablemente–, le dieron ganas de ir al baño. Sin embargo, la fila era enorme y prefirió buscar otro lugar para echarse ‘una firma’.

Imagen ilustrativa de un cocodrilo/Foto: Getty Images

Un joven se quiso ahorrar la fila del baño y un cocodrilo le cortó el brazo

Es por eso que Jordan salió del bar Banditos para encontrar un espacio para hacer del baño. En su camino vio un lago y no lo pensó dos veces, pues bajó para orinar. Pero con lo que este joven no contaba era que dicho lago era más grande de lo que pensaba y terminó en el agua. Y aunque no recuerda lo que pasó después, lamentablemente ocurrió algo que lo cambiaría para siempre.

De acuerdo con NBC 2, cuando Jordan Rivera cayó, un cocodrilo de tres metros se le acercó y se comió su brazo derecho… así como lo leen. El chico cuenta que luego de caer, despertó en una cama del hospital Fort Myers de Florida y ahí le avisaron que el caimán le había cortado la extremidad.

Jordan tiene una gran actitud luego de que un cocodrilo le cortara el brazo/Foto: WSAZ NewsChannel 3

“Miré y vi mi brazo tal como estaba, y dije, ‘Vaya’. Fue la cosa más loca, casi como sacada de una película”, menciona Jordan sobre su accidente. A pesar de lo que ocurrió, el joven se siente optimista, pues declaró lo siguiente: “No perdí la vida, perdí un brazo. No es el fin del mundo”.

Y es que la cosa pudo ser peor, pues en un principio, se reportaba que a Jordan Rivera se lo había comido completito el cocodrilo. Afortunadamente llegó a su rescate Trent Rozier, un veterano del ejército estadounidense que lo encontró, le hizo un torniquete para detener el sangrado y espero a que se lo llevaran al hospital.

Quizá en este momento se estén preguntando qué pasó con el cocodrilo. Bueno, pues según la misma fuente, los oficiales de vida silvestre de Florida confirmaron que lo atraparon y sacrificaron. Así que ya lo saben, la próxima vez que quieran ahorrarse la fila del baño, piénsela dos veces, pues nunca saben cuándo podrían estar en una situación similar. Nuevo miedo desbloqueado.