Todo mal: Joven insulta a la empresa que la contrataría en plena entrevista de trabajo

Conseguir chamba no es una tarea sencilla y mucho menos en estos tiempos. Enfrentarse a una entrevista puede ser algo bastante complicado y hasta cierto punto a veces resulta aterrador, porque una sola respuesta o gesto puede definir si nos quedamos con el empleo o de plano nos dan las gracias. Sin embargo, hay quienes parece que hacen de todo para que nomás no los tomen en cuenta para el puesto al que aplican, como la joven de la que hablaremos en esta ocasión.

Por acá les hemos contado sobre un montón de personas que le echan muchas ganas a la hora de buscar un trabajo, como el caso de un hombre que con todo y su bebé, salió a repartir su curriculum por la calle (AQUÍ pueden checar su historia). Pero lo que pasó con una chica llamada Chaylene Martinez estuvo cañón, porque arruinó por completo una gran oportunidad laboral por hablar mal de la empresa mientras la estaban entrevistando.

Esta joven metió la pata y gacho en su entrevista de trabajo

A través de su cuenta de TikTok, esta joven publicó un video en el que contó lo que pasó cuando estaba aplicando para una vacante en la aerolínea estadounidense SkyWest. Resulta que ella se encontraba grabando una entrevista virtual de trabajo y todo parecía ir de maravilla, pero las cosas se salieron de control cuando en la pantalla aparecieron varias preguntas que debía responder hablando directamente a la cámara.

En el clip se puede ver que la chica debía contestar una pregunta sobre su impresión de la cultura de la compañía y cómo resuena en ella. Sin embargo, en lugar de dar una respuesta convincente como para quedarse con la chamba, metió la pata justo antes de pisar las oficinas de la empresa porque tal cual dijo en tono burlón: “La pregunta es la más estúpida y cursi que he leído en mi vida”… Así como lo leyeron, la regó y gacho.

No le dieron la chamba, pero eso no es lo más preocupante

El problema es que la joven hizo este comentario a un amigo con el que estaba hablando por teléfono, y no tenía idea de que esto le afectaría. Por si esto no fuera suficiente, ella comienza a pintarse los labios mientras pensaba y ensayaba una respuesta para impresionar a los ejecutivos de Skywest. Aunque para su mala suerte era demasiado tarde, pues no sabía que en ese momento ya la estaban grabando y lo que declaró quedó en la entrevista.

“Lo siento mucho, no me di cuenta de que estaba grabando. Estaba practicando”, dice Chaylene para justificarse, pero nada de eso fue suficiente. Evidentemente, la chica confirmó que no le dieron la chamba y eso no es lo peor de todo, ya que en otro video comentó que su historia se hizo viral y su jefe actual además de verlo, se enteró que estaba buscando otro trabajo. Moraleja de esta historia: siempre anden al tiro y piensen muy bien lo que dirán en una entrevista.