¡¿Pooor?! Joven murió tras usar pegamento como preservativo durante ‘el delicioso’

Dicen por ahí no nos consta, jiar jiar que muchos se ponen creativos a la hora de tener intimidad con su pareja cof cof, los policías de Ecatepec . Ya saben, nunca faltan [email protected] que sacan sus fetiches y quieren cumplir sus fantasías a como de lugar. Sin embargo, hay quienes de plano nos dejan cuadrado porque no pensamos que harían ciertas cosas en el momento del delicioso, tal como ocurrió con un joven que, decidió utilizar pegamento como preservativo y nada le salió bien.

Hace unos días comenzó a hacerse viral la historia de Salman Mirza, un joven de 25 años originario de la India. Resulta que este sujeto estaba echando la caricia con su prometida y según los testimonios de diversas personas, él y su pareja eran adictos a las drogas y se encontraban bajo los efectos de estas sustancias cuando se les ocurrió que era buena idea usar un adhesivo sumamente agresivo y fuerte en lugar de un condón… sí, así como lo leyeron.

¿Cómo que el joven usó pegamento en lugar de condón?

De acuerdo a distintos medios como Fox News, el joven hindú se hospedó junto a su novia en el hotel llamado Juhapura, donde horas más tarde –el pasado 23 de agosto para ser exactos– lo encontró inconsciente uno de sus amigos. Fuentes cercanas mencionan que Salman estaba bajo la influencia de la droga, pero lo más preocupante fue que notaron que en sus genitales resina epoxídica de alta potencia, un pegamento industrial.

Casi de inmediato llegó la policía quienes rápidamente llevaron a Salman al hospital. Sin embargo, su estad de salud empeoró y las cosas se complicaron a tal punto de que lamentablemente perdió la vida. Los agentes comenzaron la investigación y confirmaron que el sujeto murió por un fallo orgánico múltiple, pero lo más preocupante fue que mencionaron que Mirza había usado el pegamento en lugar de un condón para evitar embarazar a su pareja.

La familia de este sujeto demandó a su pareja

“Como no tenían ninguna protección, decidieron aplicar el adhesivo en las partes íntimas de él para asegurarse de que ella no quedara embarazada. Llevaban el adhesivo ya que de vez en cuando lo usaban junto con un blanqueador para inhalar la mezcla y drogarse”, declaró un agente a Times of India, luego de confirmar que en efecto, el joven estaba drogado cuando todo esto sucedió, aunque la investigación no terminó ahí.

A pesar de que las autoridades demostraron que Salman se encontraba bajo los efectos de estas sustancias cuando decidió echarse pegamento en los genitales y así usarlo como protección, la familia del sujeto presentó una denuncia formal en contra de su exprometida, a quien acusan de haberle aplicado este pegamento en sus partes íntimas. Quién sabe cómo terminará esto pero, ¿no era más fácil usar un condón para evitarse tanto rollo?