Joven entra a concurso de poesía declamando “Leve” de Cartel de Santa

Todos los que hemos escuchado alguna vez a Cartel de Santa nos ha quedado muy clara una cosa, las letras de Babo son poesía pura. Detrás de esos tatuajes y pinta de malandro se esconde una persona sensible que a través de sus rimas logra plasmar un montón de sentimientos, o al menos eso es lo que pensó un joven cuando se le ocurrió la maravillosa idea de tomar al rapero mexicano como inspiración para participar en un concurso de poesía utilizando una de sus rolas más famosas.

Sí, esto no es broma de los inocentes ni algo por el estilo. Resulta que hace algunos días en redes sociales se volvió viral el video de un chico bastante creativo que se robó la atención de todos por recitar muy a su manera “Leve”, canción del Cartel de Santa que a través de una lírica fina, llena de altos y bajos nos demuestran la tristeza de nuestro escritor favorito, pero que a grandes rasgos habla de una mujer que le rompió el corazón a Babo, así que decidió escribirle esta joya de la literatura latinoamericana.

En el video del que les hablamos podemos ver al joven parado en un escenario y frente a toda una multitud en lo que parece ser un concurso de poesía (en el video hasta se animan a decir que era dentro de una iglesia católica). Al darle el micrófono se deja ir (como nosotros cantando “Mis ojos lloran por ti” de Big Boi en el karaoke) con todo.

Modificando un poco la letra de “Leve” –porque hay algunas frases subidas de tono que por supuesto no se pueden decir en una competencia de ese tipo–, comenzó a aventar frases enormes como “Ni como negarlo, eso ya está escrito, dicen que el pasado no lo quita ni Diosito” o “para que te digo, me dejaste un domingo. Que sin ti no vivo, que eres mi motivo. Que desde ese día te recordaría mi vida es vacía, mi vida vacía. Te extraño un leve, pero un leve nada más”, este genio de la poesía logró conquistar al público.

A tal punto que muchos afirman –entre ellos quienes subieron el video– que ganó el concurso y se llevó de calle a todos con sus rimas, aunque claro, al parecer nadie se dio cuenta que el poema que los cautivó es del líder de Cartel de Santa, jiar jiar jiar. No cabe duda de que la poesía no tiene límites y que una letra con sentimiento puede más que cualquier cosa, incluso si esa letra la escribió el mismísimo Babo.

Pero mejor no les contamos más, dejen lo que están haciendo y distráiganse un ratito checando a continuación a este joven romántico ganando un concurso de poesía católica gracias a los hermosos versos que Babo