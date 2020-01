Con las imágenes y los videos que nos han dejado los recientes incendios forestales en Australia, cada vez son más las personas que están intentando ayudar a que la situación no se ponga peor de lo que ya está, sobre todo al saber que de septiembre a lo que va de enero, estos siniestros ya se han cobrado las vidas de millones de animales y han consumido varias hectáreas de bosque.

Eso sí, cada quien ayuda a como le permiten sus posibilidades. Desde el esfuerzo que hacen algunas celebridades como los hijos del fallecido “Cazador de Cocodrilos” –quienes ya han salvado a 90 mil animales que resultaron afectados–, pasando por donaciones millonarias de artistas como P!nk y Nicole Kidman, hasta las donaciones “pequeñas” de otras personas, al final todo termina sumando.

Pero sin duda quien encontró una manera muy ingeniosa de conseguir dinero para ayudar a erradicar los incendios forestales, fue una joven de Twitter, que intercambió sus nudes (imágenes de ella desnuda, por si no saben qué significa) por donaciones a cualquiera de las organizaciones que están luchando por salvar la vida animal y extinguir el fuego en Australia.

Se trata de la usuaria @lilearthangelk, quien el pasado 3 de enero difundió en su cuenta de Twitter este generoso y poco usual intercambio. “Estoy enviando nudes a cada persona que done al menos $10 (dólares) a cualquiera de estas recaudadoras de fondos para los incendios forestales en Australia”, escribió la joven en un tuit, detallando que cada 10 dólares eran intercambiables por una foto de ella como dios la trajo al mundo.

I’m sending nudes to every person who donates atleast $10 to any one of these fundraisers for the wildfires in Australia. Every $10 you donate = one nude picture from me to your DM. You must send me confirmation that you donated.

Please RT #AustraliaOnFire #AustraliaFires pic.twitter.com/VIgzCUy6Wf — THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) January 4, 2020

Nadie lo imaginaba, pero el tuit tuvo una respuesta impresionante. Tan sólo a las pocas horas, la chica actualizó que habían alcanzado a donar 7 mil dólares (cerca de 133 mil pesos), y de paso hasta exhibió a unas personas que se pasaron el comprobante de la donación para recibir varias nudes por sólo 10 dólares pagados, algo que ella calificó como “lo más bajo de lo bajo”. Algo así como no tener tres pesos de decencia.

We’ve raised $7000 people!!!!!!!!!!! — THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) January 4, 2020

The fact that two people used the same photo to fake a donation is so disgusting. If you’re that broke that you can’t donate $10 to a good cause to literally save a burning country but instead scam me out of a free nude, you’re the lowest of the low. pic.twitter.com/r4Gam3i2H0 — THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) January 4, 2020

Para el 4 de enero, la tuitera actualizó el conteo de dinero y detalló que ya había juntado 10 mil dólares y aún le faltaban cientos de mensajes, con comprobantes de donaciones, sin checar. Al final del día, logró juntar 60 mil dólares y apenas llevaba el 20% de los mensajes directos contestados.

All the donations I still haven’t got to yet! We’re already at $10,000 before all of these. How much money do you guys think we have raised? pic.twitter.com/LNvdq3qkxT — THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) January 4, 2020

Y bueno, cerca de las 11 de la mañana de este domingo 5 de enero, la joven confirmó que llevaba ya 300 mil dólares (poco más de 5 millones y medio de pesos mexicanos), los cuales logró conseguir vendiendo sus nudes que se pagaron con donaciones de 10 hasta 5 mil dólarucos. ¡Esas si son colectas y no las que tenemos en casa!

We raised approx $300k!!!! — THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) January 5, 2020

En las respuestas al tuit original, varias personas le han aplaudido su iniciativa, afirmando que esta mujer ha hecho más por la situación en Australia que muchas de las celebridades que sólo se dedican a tuitear que se sienten mal por lo que está pasando allá, y que con estirar la mano podrían hacer mucho para que la situación mejore.

Omg your famous pic.twitter.com/dERTDhZ8eP — Veronica Velezz (@VeronicaVelez_) January 5, 2020

That’s a weird way to do a fundraiser, but I admire what you’ve managed to achieve with it! — Maxiter (@Maxiter94) January 4, 2020