¡Qué bonito! Joven rescata a zorro que iba a ser sacrificado para hacer un abrigo

Bien dicen por ahí que los amigos te los encuentras donde menos te lo esperas, y esto también aplica con los animales, pues de la nada cualquiera puede llegar a cambiarte la vida. Aunque nadie esperaría salvar a alguien destinado a morir y eso fue lo que le pasó a un joven cuando rescató a un zorro que iba a ser sacrificado para utilizar su piel en un abrigo, ya que ahora son los mejores amigos que puedan existir.

Esta es la historia de Yaroslav, un chico originario de Rusia. Resulta que en 2015, este tipazo se encontró sin querer con una granja de pieles y de inmediato decidió entrar para ver qué era lo que pasaba ahí, pero quedó completamente impactado cuando se dio cuenta del final que tendrían esos animalitos. Y fue justo en ese mismo lugar cuando conoció a Woody, un pequeño zorrito que terminaría siendo un accesorio.

Este joven salvó al zorro de morir

Por supuesto que el joven no podía dejarlo ahí, es por eso que apareció en la granja y lo sacó de allí, aunque no se lo robó o algo por el estilo. En aquel país ser propietario de una granja de pieles es algo legal en algunas regiones, pero una vez que Yaroslav vio a Woody, no podía dejarlo esperando a morir.

De acuerdo con Bored Panda, el chico habló con los dueños de la granja de pieles y aceptaron darle el zorro, con la condición de que les pagara el precio de lo que esperaban obtener por su piel. Yaroslav no lo dudó ni un instante y compró a Woody, pero tendría que hacer un esfuerzo enorme para cuidarlo y darle todas las atenciones que él merecía, porque no bastaba con querer salvarle la vida.

El plan es que viva en libertad

Según lo que cuenta el joven, al principio el zorrito dudó y no quiso entrar en contacto con ninguna persona por el rápido cambio de hábitat. Yaroslav encontró un lenguaje común con Woody, y empezaron a ser amigos; tanto así que debido a la pandemia, el animal pasó su primer mes en la casa de este chico, ya que los zorros pueden ser portadores de enfermedades respiratorias y no querían empezar su amistad con el pie izquierdo.

Yaroslav construyó una perrera especial para que su nuevo compañero pasara su tiempo al aire libre pero Woody, viniendo de una raza muy traviesa, cavó un montón de túneles y salió de vez en cuando. La idea de este tipazo es liberar a Woody, pero por el momento no puede sostenerse o vivir en el bosque, ya que todavía no ha aprendido las habilidades cruciales porque fue criad en la granja durante sus primeros seis meses de formación.

El chico dice que no es tan simple tener un zorro como parece, pues menciona que es como tener una mezcla entre un gato y un perro desobedientes, todo en uno. Por ahora y mientras el zorro aprende todo lo que necesita para vivir en libertad, Woody y Yaroslav la están pasando muy bien, pero sobre todo miles de personas le agradecen lo que hizo por este animalito, cuyo destino desde que nació era terminar muerto.