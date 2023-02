Vaya que hay personas que de repente se meten un buen susto con una enfermedad. Por acá les hemos contado casos bastante esstraños, como lo que le sucedió a una joven que se lanzó a urgencias por un “cálculo renal” y salió con un bebé en brazos (sí, eso pasó y AQUÍ pueden checar cómo estuvo la cosa). Sin embargo, en esta ocasión les platicaremos sobre un chico que terminó en el hospital con el “Jesús en la boca” todo por… ¿sus pantalones de mezclilla?

Hace algunos días, un usuario de Twitter llamado @aleginzo_md compartió con sus seguidores una historia que nos dejó con el cuadrado. Resulta que este tuitero trabaja como médico y contó que un día común y corriente, llegó un paciente joven a urgencias con un extraño color azul en las manos. Por supuesto que todos se sacaron de onda y se pusieron las pilas para checar lo que tenía, pero nadie se imaginaba que el diagnóstico les iba a mostrar algo muy raro.

Foto vía Twitter: @AleGinzo_MD

Un chico terminó en el hospital porque traía las manos azules… y todo por su pantalón de mezclilla

Para que se den una idea de cómo estuvo la cosa y según el doctor que lo atendió, al chico le controlaron los signos vitales, le checaron los latidos cardiacos e incluso revisaron que no tuviera antecedentes reumatológicos, pero nomás no entendían lo que estaba pasando. Con decirles que contemplaron varias enfermedades y situaciones que no son tan comunes, como acrocianosis y hasta una trombosis. Sin embargo, el paciente no tenía nada de lo que andaban pensando, pues no tenía ningún tipo de malestar y todo parecía en orden.

Pero vaya que todos terminaron riendo a carcajadas, pues el joven le contó al doc que recientemente se compró unos pantalones de mezclilla y empezó a usar frecuentemente alcohol en spray. Y sí, ahí fue donde se dieron cuenta de que el color azul no era porque tenía una extraña enfermedad que le da a uno en millones, no, en realidad, estaba en el hospital porque se echó dicho alcohol en las manos y después las puso sobre sus jeans… Así como lo leyeron, no es broma.

Paciente refiere haberse comprado jeans nuevos y usar constantemente alcohol en spray. Se limpió las manos con el alcohol y las apoyo en el jean nuevo. Resultado…MANOS AZULES

Tratamiento: Limpiarse las manos antes de ir a la urgencia ??? pic.twitter.com/1Z6GoS0bPF — Ale Ginzo_MD (@AleGinzo_MD) February 15, 2023

Como era de esperarse, la historia de este chico y las manos azules rápidamente se hizo viral en Twitter e incluso llegó a otras redes sociales, donde muchos comentaron que se metió un tremendo susto por algo tan normal como es ensuciarte con la tela de tu pantalón de mezclilla. Al final, el doctor mencionó que le recomendó a su paciente que se limpiara bien las manos antes de lanzarse a urgencias, jiar jiar jiar. Así que ya lo saben, la próxima vez que estén en una situación similar, échenle una leída a esta nota.