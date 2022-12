Y hoy en historias del internet de las cosas que no sabíamos que necesitábamos para aprender de los errores de los demás… Tenemos muy claro que hay ocasiones donde llega al estómago uno que otro gas que dependiendo el lugar y la situación, podemos sacar o no. Sin embargo, hay momentos en los que de plano no tenemos que aguantarnos, y eso nos quedó muy claro con la historia de una chica que terminó en el hospital por no soltar un pedo… sí, no es broma.

Hace algunos días, una usuaria de TikTok llamada @danifpedroza compartió en su cuenta dentro de la plataforma su essstraño caso. De acuerdo con esta joven, con la finalidad de que cualquiera que vea su video tenga cuidado, contó que estaba en una junta en su escuela cuando de rente le vino un dolor bastante fuerte y empezó a gritar como loca –palabras textuales–. Imagínense qué tan densa estuvo la cosa que no se podía mover y sentía que le iba a explotar el cuerpo.

Foto: Captura de pantalla

Aunque no lo crean, esta joven terminó en el hospital por aguantarse un pedo… así como lo leyeron

Sin embargo, esta chica no esperaba lo que se vendría. Según su historia, el dolor llegó a tal punto que se desmayó y terminó en el hospital, aunque en aquel instante pensaba que podría ser otra cosa, pues empezaba a tener cosas con su novio y creyó que quizá estaba embarazada. El miedo comenzó cuando la llevaron a hacerse un ultrasonido y su mamá la acompañó, pero vaya sorpresa que ambas se llevaron porque al checar sus resultados encontraron que tenía un pedo atorado.

“El doctor me dice ‘mija, tíratelo, tíratelo, eso que ves ahí, traes una flatulencia atorada, es muy peligrosa, te puedes morir de peritonitis, la apéndice se me estaba aplastando, casi me operan en ese momento”, mencionó Daniela sobre su curioso caso, quien por supuesto, terminó asustada porque jamás se imaginó que la tendrían qué internar por algo así, mientras su mamá estaba enojada porque el salió carísimo el chistecito del gasecillo que traía guardado. A continuación les dejamos el video para que chequen con sus propios ojos cómo estuvo la cosa:

Como era de esperarse, la historia de esta chica rápidamente se viralizó en TikTok y poco a poco llegó a otras redes sociales, donde muchos como ella, no pueden creer que acabó hospitalizada por no echarse un pedo. Al final, Daniela continuó con su vida pero aprendió algo muy importante que esperamos que a todos les quede como moraleja de esta historia: “Más vale perder un amigo que una tripa”.