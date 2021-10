Increíble, pero cierto: Joven vende a su esposa para comprarse un teléfono nuevo

Podríamos decir que casi diario, el internet de las cosas siempre nos regala historias que nos dejan con el ojo cuadrado. Algunas nos hacen reír y nos levantan el ánimo cuando más lo necesitamos, pero también hay que aclarar que también aparecen otras que de plano no entendemos. Justo como lo que estamos por contarles pues aunque ustedes no lo crean, a un joven se le hizo fácil vender a su esposa por un motivo muy importante –para él–: comprarse un nuevo celular.

Sí, así como lo leyeron, esto no es una broma y tampoco lo sacamos de la manga. Por acá les hemos contado cosas sobre problemas maritales de proporciones colosales, como el sujeto que acompañó a su novia a vacunarse… sin saber que se encontraría con su esposa (ACÁ lo pueden checar). Sin embargo, ahora sí nos sorprendió saber que una persona pensó que era una grandiosa idea casi casi intercambiar a su pareja con tal de conseguirse un smartphone de última generación.

A este joven se le hizo fácil vender a su esposa

De acuerdo con Hindustan Times, todo este sucedió en la India, para ser exactos en la ciudad de Odisha. Según esta fuente, un joven de 17 años se casó en julio de 2021 con una mujer de 26 años y al parecer, pintaba para que tuvieran un matrimonio de ensueño. Justo después de la boda, los novios se mudaron a Rajastán donde el chico comenzó a trabajar en un horno de ladrillos, todo iba de maravilla hasta que un mes después, el sinvergüenza protagonista de esta historia volvió a su pueblo natal.

Lo raro no fue que el sujeto regresara con su familia, lo que dejó a todos con el ojo cuadrado fue que no volvió con su esposa. Por supuesto que le preguntaron por la chica, a lo que él contestó que se había escapado; sin embargo, los familiares de la mujer no creyeron esta explicación. Es por eso que decidieron presentar una denuncia ante la policía de Odisha y como era de esperarse, los agentes notaron que había un montón de irregularidades al investigar este caso.

La mujer pudo regresar con su familia

Luego de atar un montón de cabos sueltos, la policía confirmó que el joven había vendido a su esposa a un hombre de 56 años, quien supuestamente le pagó 180 mil rupias (algo así como 48 mil pesitos mexicanos) por ella. Después de preguntarle por esta situación, el chico confesó que utilizó el dinero para comprarse un teléfono inteligente de última generación… sí, aunque ustedes no lo crean. Pero como podrán imaginarse, la cosa por supuesto que no terminó ahí.

Resulta que cuando los agentes intentaron llevarse a la mujer de regreso a casa, los lugareños no lo permitieron porque insistieron que la chica ya había sido comprada. Finalmente y tras mucha trabas, pudo volver con su familia pero al protagonista no le fue tan bien como esperaba, pues lo llevaron ante un tribunal donde decidieron enviarlo a un centro penitenciario correccional de menores para que pague por lo que hizo. Sin duda, esto es lo más heavy que hemos visto en un buen rato.