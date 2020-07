HDLCH: Jóvenes se disfrazan de abuelitos para comprar alcohol y lo muestran en Tik Tok

“Los jóvenes son el futuro del planeta“, afirman las y los optimistas. Sin embargo, de vez en cuando hemos de poner en duda la sentencia, sobre todo cuando surgen historias como esta: adolescentes se disfrazan de [email protected] para comprar alcohol y lo presumen en Tik Tok.

Y lo único que se nos viene a la mente es que si estos jóvenes fueran tan creativos para proponer soluciones en las crisis sociales, políticas, económicas y/o culturales como lo son en la compra de bebidas alcohólicas… el mundo se daría un respiro de tranquilidad. Pero primero lo primero y acá les contamos cómo está la cosa:

¿Se trata de un reto de Tik Tok?

No se trata de un reto como tal, pero Tik Tok es la plataforma donde adolescentes muestran cómo se disfrazan de personas mayores (muy al estilo de Mrs. Doubtfire) para ir a tiendas de conveniencia a comprar alcohol y compartirlo con sus amigos menores de edad.

La ventaja de esto es que los implicados están obligados a utilizar un cubrebocas, los cual evita que los vendedores se den cuenta que se trata de un disfraz. El segundo punto a favor, es que nadie les va a pedir su identificación oficial, por lo que no corren ningún “riesgo” de mentir del porqué no traen su ID o alguna tarjeta que valide su edad.

Según el New York Post, una de las chicas que realizó la broma, se encuentra en California, un estado que acaba de anunciar un nuevo periodo de confinamiento. De acuerdo con la información, la chica “trató de hablar lo menos posible“. Por supuesto no le pidieron identificación y de hecho, asegura que el vendedor estaba preocupado de que no pudiera cargar las botellas la supuesta anciana.

Otro truco que han utilizado algunos de [email protected] adolescentes en Tik Tok, es el uso de guantes para evitar que les vean las manos. Aquí les dejamos un video de Tik Tok donde muestra toda la jugarreta:

¿A qué edad podemos comprar alcohol?

En México, la INE que puedes sacar a lo 18 años, y te valida para comprar de manera legal bebidas alcohólicas y tabaco. Pero a mediados de 2019, la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC), tuvo las intenciones de poner en discusión la edad para la compra y consumo de alcohol.

¿La propuesta? 21 años, pues consideran que a los 18 años, el cerebro y el cuerpo de los seres humanos todavía se encuentra en desarrollo, y el consumo de alcohol, sobre todo de manera desmedida, puede afectar físicamente a los jóvenes.

En Estados Unidos, desde 1984, se estableció que la edad para comprar alcohol y beberlo en lugares públicos, es de 21 años. Existen algunas excepciones como que [email protected] jóvenes puedan beber alcohol como el consentimiento de sus padres, actividades religiosas o incluso, términos médicos. Pero en realidad, la ley es muy severa en esta tema porque las cifras son algo alarmantes.

Aquí les dejamos otro ejemplo de cómo los jóvenes compran alcohol disfrazados: