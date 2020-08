Jóvenes protestan en contra del gobierno de Tailandia vestidos como Harry Potter

Desde que J.K. Rowling lanzó el primer libro en 1997, Harry Potter se convirtió en un verdadero icono de la cultura pop. Las aventuras del joven mago y su intensa lucha contra Lord Voldemort han inspirado a un montón de personas –si no nos creen, pregúntenle a los miles de fans que tiene por todo el mundo–, pero nadie ha utilizado a este personaje para protestas como lo hicieron en Bangkok.

Resulta que hace algunas semanas, las personas en la capital de Tailandia se están movilizando contra el gobierno, pues viven prácticamente en un sistema que reprime sus libertades. Para ponerlos en contexto, este país está gobernado por una coalición de partidos que cuenta con el respaldo de los militares. El ejército participó en el golpe de estado en 2014, que acabó derrocando al gobierno elegido democráticamente.

Harry Potter y… ¿la monarquía de Tailandia?

A esto habría que sumarle la falta de libertad de expresión impuesta por el rey Maha Vajiralongkorn, quien tomó el trono en 2016 y desde entonces ha callado a todas las personas que están en contra de él y sus decisiones –para que se den una idea, en Tailandia la difamación de la familia real se castiga con hasta 15 años de prisión–.

Por si no fuera suficiente, cuando Maha llegó al poder cambió la constitución para que le diera mayores poderes y se adueñó de algunas unidades del ejército y bienes del palacio real. Es por eso que el pasado 3 de agosto más de 500 jóvenes y adultos salieron a las calles de Bangkok para protestar en contra del rey y su gobierno, pero se les ocurrió utilizar a Harry Potter y los demás personajes del mundo mágico como emblema de lucha.

El joven mago inspiró esta manifestación

De acuerdo con The Guardian, través de redes sociales, los estudiantes de dos universidades convocaron a una marcha llamada “Harry Potter vs. Tú sabes quién no debe ser nombrado” –refiriéndose al rey Maha Vajiralongkorn, por supuesto–. Según lo que algunos de los manifestantes mencionan, vivir bajo ese régimen autoritario se siente como si el mismísimo Lord Voldemort los estuviera gobernando, así que elegir la temática de Harry para ellos tiene sentido y sólo fue enfoque creativo para hacer llegar su mensaje al mundo.

Con varitas, pancartas que hacían alusión al joven mago –y otras con la cara del ‘señor tenebroso’–, estos jóvenes caminaron hasta llegar a una de las plazas más importantes de Bangkok donde organizaron un mitin. Ahí aparecieron varios oradores que sobrepasando los límites de la libertad de expresión, dijeron que lo que ellos buscaban no era terminar con la monarquía, al contrario, solamente piden que la corona no tenga tanto poder sobre sus comentarios y acciones, que desaparezca la represión por parte del ejército y que exista democracia.

Vestido con las típicas gafas redondas y la capa de Gryffindor que siempre usaba Harry Potter, uno de ellos mencionó que desde que Maha está en el trono, el acoso de las autoridades aumentó, recordando que al menos nueve figuras de la oposición que viven en el extranjero han desaparecido y a dos más los encontraron muertos.

Después de que los oradores terminaran de dar sus discursos, la policía disolvió pacíficamente la manifestación y no hay reportes de violencia o arrestos. Esta marcha con temática de Harry Potter nos muestra lo poderosa que puede ser esta historia y sobre todo, la influencia que ha tenido en un montón de jóvenes.