Puro verso pesado: Jóvenes rapean en Tlaxcala para que los policías no los detuvieran

Si algo dicen todos los raperos en sus canciones es que las rimas y su capacidad de improvisar los han salvado de muchas situaciones, sobre todo, que los ayudó a salir de las calles. Pero, ¿esto podría aplicar para otras cosas? Bueno, pues al parecer esta habilidad con las palabras y destreza mental también funciona para otros aspectos como librarte de la policía, o al menos eso lo comprobaron unos jóvenes.

Y es que los habitantes del estado de Tlaxcala –sí, existe– se quejan de que les tiran carrilla gacho en redes sociales, pero con historias como la que estamos por contarles, no hay manera de no hacerlo. Resulta que hace unos días se hizo viral un video bastante peculiar, donde cuatro chicos aparecían recitando una fina poesía con la cual sorprendieron al internet, pero no por su habilidad, sino lo que consiguieron con ella.

Estos jóvenes comenzaron a rapear al ver a los policías

De acuerdo con Milenio, estos jóvenes andaban por la calle cuando se les acercaron elementos de la Policía Estatal y el Grupo de Operaciones Especiales. No se sabe por qué razón los detuvieron, pero al verse acorralados y aprovechando que traían el flow y los beats listos, no les quedó de otra más que sacar su talento para impresionar a las autoridades, echándose una líneas para que los dejaran libres.

“No pienso tirar la toalla, la estatal aquí me para, me va a aplicar la revisión de rutina, estábamos allí en la esquina grabando el video pa’l YouTube, ya te lo sabes, homie, traigo la bocina al full, dando el tour por Tlaxcalita, claro así lo hago”, recita una de las bellas improvisaciones que uno de los raperos callejeros se aventó, pero al ver que no era suficiente entraron al quite los demás que estaban junto a él.

Al final y gracias a sus rimas, los dejaron ir

En sus barras, los otros jóvenes dejaron ver que no están haciendo nada malo, al contrario, pues con sus rimas se ganan la vida; además, demostraron que su mera pasión es el rap. Cabe aclarar que en todo momento y en lugar de reaccionar de manera violenta, los policías se quedaron callados, los escucharon con atención y se quedaron como simples espectadores. Quizá estaban esperando su turno al micrófono, jiar jiar.

“Aquí sigo rapeando, el estatal trae la credencial de mis compas, claro, en sus manos. Ésta es de Snapa, ésta es del Smor; el Smor yo lo vi, fluyendo sobre el beat, la tarde se nos pinta gris, pero yo voy siempre voy a caminar en la calle feliz. El compita me da un like, porque sabe que me la rifo para improvisar, ya llegaron y se van, les doy gracias porque no me llevan en la caja”, dijo el último chico, que bien podría estar en la batalla de los gallos.