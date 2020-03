¡Jumanji! Los animales colonizan las calles ante pandemia

Algunos usuarios de redes sociales dicen que la última persona que sobreviva al coronavirus COVID-19, debería gritar ‘Jumanji’ y no están del todo equivocados. Si de casualidad te has asomado por la ventana durante la pandemia, habrás notado que hay más aves en los asfaltos que de costumbre, pero eso no es nada, varias personas reportan haber visto animales salvajes caminando por las calles más importantes de España y las principales ciudades del mundo. Aunque hay algunas historias que caen en fake news.

Mientras que los humanos habitualmente talan, vulneran y limitan el mundo natural, tal parece que ahora es el turno de los animales para cambiar su hábitat a la jungla del asfalto e invadir nuestros espacios, aunque sea para curiosear. Jabalíes, osos hormigueros y hasta venados han salido a dar un paseo por las grandes ciudades.

La usuaria de Twitter Gloria García, compartió un impresionante video donde se aprecia a un jabalí algo asustado tratando de escapar a toda velocidad por una de las avenidas más transitadas de Barcelona, cuando es descubierto. No es para menos, pues estos pequeños mamíferos se consideran una delicia en la cocina típica española. Ahora sí que aplicó la de patas, para qué las quiero.

Rápidamente, el tweet se volvió un bulo, decenas de personas se unieron al hilo para contar historias similares. El usuario de la cuenta Panto-ja, confesó sentirse sorprendido por la presencia de patos y el incremento de aves que se encontraban en un parque. Pero, el tweet de ‘Carrerpublic’, dejó atónito a todos. Un oso hormiguero buscando un lunch en medio de un camellón, mientras la policía local lo escolta.

Si esto te parece loco, Laura Cerezo, muestra como los venados Nara, están invadiendo Japón en busca de comida, aunque algunos dicen que esta imagen es cotidiana en el país asiático En tanto que la colombiana ‘Kalonuga’, subió a su cuenta de Twitter un vídeo en el que se aprecia un zorro vagando por las calles de Bogotá, Colombia, esta información fue confirmada por el diario ‘El Tiempo’.

Y es que aprovechando el fenómeno, muchos de los usuarios de redes sociales, han subido información falsa con la intención de ganar miles de likes. National Geographic, ha confirmado que tanto la llegada de delfines a los canales de Venecia, los elefantes tirados de borrachos en China, asì como otras historias de animales difìciles de creer, no existen, son noticias falsas, utilizando fotografías de otros lugares, otras circunstancias y en su defecto, la magia del Photoshop.