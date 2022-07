¿Les ha pasado que van a un concierto y una de las canciones de su artista preferido los hace llorar? Esa es la magia de la música: que haya rolas que nos conmuevan tanto que nos hagan desbordar emoción de la manera que sea. Y eso es lo que Kendrick Lamar provocó en un guardia de seguridad, al parecer.

En un video que circula en redes sociales, podemos ver cómo el rapero de Compton lo anda dando todo en show mientras que en la parte baja del escenario, un uniformado llegaba a las lágrimas escuchando al llamado K Dot hacer lo suyo.

Foto: Getty Images

Guardia de seguridad es captado llorando y cantando en un show de Kendrick Lamar

Tal vez no todos, es posible que muchos de ustedes tengan sus playlists para echar la nostalgia de vez en cuando (AQUÍ les dejamos una selección nuestra). Esas rolas que nos hacen sentir comprendidos en momentos de tristeza, se vuelven muy especiales… Y cuando se tiene la oportunidad de escucharlas en vivo, ya se imaginarán el cúmulo de sentimientos que se le vienen a uno.

Si les ha pasado, los entendemos tanto como seguro lo haría este guardia de seguridad que se hizo viral en los recientes días. Como les decíamos, este hombre fue captado mientras trabajaba en una presentación que daba Kendrick Lamar y pues la emoción le ganó.

Foto: Getty Images

El buen Kendrick anda de gira presentando su reciente disco Mr. Morale & the Big Steppers y en su paso por Houston, aprovechó para sacar el repertorio de antaño y se echó por ahí la de “Love” del disco Damn. Esa fue la rola que conmovió al guardia de seguridad casi hasta soltar el llanto.

Uno de los videos que se hicieron virales, se ve al elemento de seguridad mientras contiene las lágrimas luego de cantar el verso “Told you that I’m on the way, i’m like an exit away…”. Pura emotividad, sin duda.

Lo más chido del asunto es que el clip de TikTok se viralizó tanto que el mismo guardia de seguridad, cuyo nombre es Devyn Sanford, respondió en los comentarios.

“Ese soy yo en la publicación… esta canción significa TODO para mí y estaba sintiendo las emociones de todos a mi alrededor… definitivamente me encanta que me paguen por hacer esto“, dijo el sujeto.

Como dijimos, es la magia de la música y lo que Kendrick Lamar despierta. Aquí el momento:

Reseña del ‘Mr. Morale….’

Ya que andamos en esas con Kendrick Lamar, acá abajito les dejamos nuestra reseña del disco Mr. Morale & the Big Steppers que se ha llevado la aclamación de la crítica y que acá en Sopitas.com recibió cinco estrellas de cinco posibles. Una joya total.