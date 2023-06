Si creían que la relación entre Kourtney Kardashian y Travis Barker no iba tan en serio, entonces se equivocaron, pues poco más de un año después de haberse casado en Italia, la socialité y empresaria reveló que está embarazada del baterista de Blink-182.

El viernes 16 de junio, Blink-182 dio un concierto en la Pechanga Arena de San Diego, en California, y fue ahí donde Kourtney Kardashian decidió anunciar su embarazo a Travis Barker, al recrear una parte del conocido video de “All The Small Things”.

Kourtney Kardashian anunció su embarazo al estilo de “All The Small Things”

“All The Small Things” fue uno de los sencillos del ‘Enema of the State’, que Blink-182 lanzó en el año de 1999. El videoclip es memorable ya que representa una sátira a videos musicales de boy-bands como los Backstreet Boys y NSYNC, así como a cantantes como Britney Spears o Christina Aguilera.

En uno de los fragmentos del video musical de Blink-182, la banda toca rodeados de fans en lo que parece un aeropuerto (como en “I Want It That Way”) y una de las mujeres en el lugar sostiene un cartel que dice “Travis, I’m Pregnant” (Travis, estoy embarazada).

Kourtney Kardashian está embaraza de Travis Barker, baterista de Blink-182

Bueno, pues Kourtney Kardashian quizo dar una noticia utilizando la nostalgia y decidió usar un cartel como el de “All The Small Things” para avisarle a su esposo –y baterista de Blink-182– que está esperando a su primer bebé juntos. ¡Qué bonito!

El video del momentazo, que pudieron ver todos los fans de Blink-182 en el concierto de la banda, fue compartido por Kourney y Travis Barker en su cuenta de Instagram y acá se los dejamos en caso de que no lo hayan visto aún:

Luego de un año de casados, Kourtney Kardashian y Travis Barker esperan a su primer hijo juntos

No pues la verdad nos da mucho gusto la noticia de Kourtney Kardashian y Travis Barker, quien esperamos que no vaya a aplazar sus fechas reprogramadas con Blink-182 en México por el nacimiento de su bebé que seguramente nacerá un par de meses antes.

Como recordarán, la agrupación estadounidense iba a regresar a nuestro país este 2023, sin embargo, una fractura de Travis en los dedos provocó que la banda tuviera que pasar todas sus fechas para 2024. Algo que ya nos tiene esperando al siguiente año.

Estas son las nuevas fechas para los conciertos de Blink-182 en la CDMX/Foto: OCESA

Eso sí, debemos recordar que Kourtney Kardashian fue una parte fundamental para que Blink-182 se animara a reunirse, pues gracias a ella Travis Barker superó su miedo a volar en aviones. Por eso y muchas cosas más, le mandamos nuestras felicitaciones (que seguramente nunca va a leer). ¿Qué les parece?