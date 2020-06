En la nota idiota del día: La gente está comprando… ¿bolsas desechables para hacer pipí?

A estas alturas de la cuarentena, estamos seguros que la gran mayoría ya son todos unos expertos a la hora de desinfectar todo lo que está a su alrededor. Sin embargo, y mientras todo el mundo vuelve a la llamada ‘nueva normalidad’, algunos están retomando sus actividades y saliendo a la calle un tanto temerosos por el miedo a contagiarse de coronavirus, a tal grado que muchos desconfían hasta de los baños.

Es por eso que aunque no lo crean, miles de personas están comprando como si no hubiera un mañana un producto que quizá le cambiará la vida a muchos, sobre todo aquellos que han tenido experiencia en baños públicos o en el infalible baño portátil que no puede faltar en cualquier concierto o festival que se respete, pues se trata de unas bolsitas desechables para hacer pipí.

Sí, leíste muy bien. Al parecer muchos desconfían en estos momentos de los baños públicos, es por eso que en las últimas semanas un montón de personas en Estados Unidos han decidido gastar el dinero de la quincena para adquirir esta maravilla, tanto así que se está convirtiendo en una tendencia y en las página de venta en línea está entre los productos más vendidos.

De acuerdo con Profitero, una empresa que se dedica al análisis del comercio digital, las búsquedas de bolsas para hacer pipí que puedes usar y tirar, aumentaron hasta cinco veces entre el 2 de mayo y el 6 de junio, algo que jamás habían visto hablando en específico de este producto.

Una de las marcas más populares de estas singulares bolsitas para hacer pipí (sin miedo al éxito como dirían nuestros amigos de Barras Pradera) es Travel John de la compañía Irvine. Según la empresa, están viendo un “drástico aumento” en las ventas de sus productos, de tal manera que han decidido retirar temporalmente la publicidad que tenían en las redes sociales.

Por si esto fuera poco, Profitero también menciona que esto podría ser solo el principio para que sus ventas incrementen aún más, debido a que empezará el verano y muchas personas –a pesar del COVID-19– quieren salir a distraerse. Además y como mencionábamos al principio, con el regreso a la normalidad, muchos tienen miedo de entrar a baños públicos y estas bolsas son una gran solución.

Y a todo esto, ¿cómo funcionan esas bolsitas?

Quizá en este punto se estén preguntando esto, pero no se preocupen, que acá les explicamos para que no se queden con cara de what. Las bolsas contienen una serie de productos químicos que transforman la orina en un material sólido e inoloro, así que lo único que debes hacer es tomar una, abrirla y liberar el líquido que llevas cargando dentro de ti, jiar jiar.

Una vez completado este proceso, lo que te falta es cerrar bien la bolsita y tirarla al bote de basura más cercano a ti. Y sí, puede que estés fascinado con esta maravilla de la tecnología moderna, pero lleva años en el mercado. Al menos las bolsas de Travel John se diseñaron para todos aquellos que les encanta ir de excursión sin dañar a la naturaleza, además han resultado muy efectivas en festivales de música.

Sin duda, estas bolsas se suman a otras cosas como el papel higiénico, la cerveza, cubrebocas y más que la gente no creía que necesitaba para sobrevivir a una pandemia y que están buscando como desesperados. Aunque sinceramente, no entendemos la necedad de comprarlas en este momento, ¿se estarán preparando para cuando vuelvan los conciertos? 🤔