Lo que necesitas saber: Los lagos del Bosque de Chapultepec son de los lugares favoritos de los habitantes de la CDMX, ideales para divertirse y pasar un rato relajado.

El Bosque de Chapultepec es el área verde más representativa que tenemos en la CDMX. En su primera sección encontramos los famosos lagos mayor y menor, estos ojos de agua artificiales tienen sus orígenes a finales del siglo XIX durante la época porfiriana y se crearon para que el bosque fuera como los parques urbanos europeos de la época. Aquí tenemos la historia de los lagos de Chapultepec.

Chapultepec con su bosque y sus lagos ofrece un oasis natural en la CDMX./Imagen Getty

Aunque muchos podemos pensar que estos lagos son naturales y están en Chapultepec desde hace cientos de años, la realidad es que la edad del lago mayor y el lago menor es de poco más de 100 años. La segunda sección también tiene su lago aunque es aún más reciente, pues fue construido en la década de los años 60.

Visitantes del lago en 1913./Imagen Mi México Antiguo Facebook

Estos lagos dan belleza y complementan el paisaje de esta importante área verde de la ciudad. Junto con el castillo, los monumentos, el zoológico, los museos y otros lugares emblemáticos del bosque, conforman uno de los parques urbanos más hermosos de América Latina, que además tuvo una gran importancia en tiempos prehispánicos.

La construcción de los lagos artificiales

A Chapultepec o el “Cerro del Chapulín” se le consideraba como sagrado desde hace más de 3 mil años gracias a sus manantiales de agua dulce y ya en tiempos de Nezahualcóyotl, los mexicas construyeron un acueducto para llevar el líquido a Tenochtitlan y siguió suministrando agua a la ciudad durante la colonia.

Chapultepec siempre fue famoso por sus manantiales./Imagen Historia Mexicana Facebook

Sería a finales del siglo XIX que Porfirio Díaz, aconsejado por su secretario de Hacienda, José Yves Limantour, decidió transformar el bosque que ya era famoso por su castillo, en un parque para la ciudad digno de la época y así, en 1895 se creó una comisión dedicada a este proyecto.

Las excavaciones para los lagos iniciaron en 1901. Primero se creó el lago menor y tiempo después el lago mayor. Los dos se volverían unos de los principales atractivos de este parque urbano de estilo europeo y primero en su tipo en América Latina.

El lago mayor en 1915./Imagen Mi México Antiguo Facebook

Al ser lagos artificiales, se importaron varias decenas de toneladas de concreto desde el Reino Unido y los nuevos ojos de agua se llenaron con diferentes especies de peces que a la vez atrajeron a distintos tipos de aves. En sus inicios, el lago mayor, considerado como el más hermoso, tenía un puente que cruzaba entre sus orillas.

Un espacio recreativo

El lago mayor se volvió uno de los principales puntos de encuentro y recreación para los capitalinos. Desde entonces se podía navegar en él en botes y ya en la década de 1930 se podía pescar al pagar 25 centavos por hora o por pez capturado, aunque en la actualidad esa actividad ya está prohibida.

Chapultepec y sus lagos se volvieron de los lugares favoritos para los capitalinos./Imagen Pro Bosque de Chapultepec Facebook

En nuestros días los lagos de Chapultepec son habitados por especies de peces nativos como charales y mexcalpiques, así como otras introducidas como las tilapias. Entre las aves que lo visitan y navegan por sus aguas tenemos diferentes especies de patos, garzas y otras especies migratorias.

Estos lagos artificiales son refugio de varias especies de fauna y flora./Imagen Getty

Con la expansión del bosque, en 1964 se inauguró la segunda sección entre el Panteón de Dolores y el Anillo Periférico, con un nuevo lago que hasta hoy es también un gran atractivo para los visitantes y un refugio para la flora y fauna local.

Otros atractivos del lago mayor

Además de poder ir a remar y relajarnos, alrededor del lago mayor tenemos la Casa del Lago Juan José Arreola, un centro cultural que llama la atención por la belleza de su arquitectura y por los paisajes que la rodean.

En un principio la Casa del Lago era un lugar de descanso para Porfirio Díaz./Imagen Bosque de Chapultepec Facebook

Construida originalmente como una casa de veraneo para don Porfirio, tiempo después fue sede del Club del Automóvil, Centro de Repartición Agrario durante la revolución y sede del Instituto de Biología de la UNAM.

En 1959 se convirtió en centro cultural y su primer director fue Juan José Arreola. Desde entonces ofrece talleres literarios, lecturas de poesía, presentaciones de libros y otras actividades. Hoy es un lugar ideal para ir a tomar un café, contemplar la vista del castillo y el lago y disfrutar de sus eventos artísticos.

El lago mayor es sede de eventos culturales./Imagen mexicocity.cdmx.gob.mx

Entre otras actividades del lago mayor, durante más de treinta años se representó el ballet de El Lago de los Cisnes en uno de sus islotes con una escenografía natural y el elenco de la Compañía Nacional de Danza y otras escuelas, pero el espectáculo dejó de representarse por problemas con el clima que hacían que las funciones se cancelaran constantemente.

Uno de los lugares favoritos de los chilangos

De los lagos de Chapultepec, el mayor de la primera sección con sus ambiente natural y sus paseos en lancha es uno de los lugares favoritos de los capitalinos. Está en la parte central de la primera sección y es ideal para tener una aventura o relajarse y entrar en contacto con el bosque.

Un espacio recreativo para los capitalinos./Imagen Bosque de Chapultepec Facebook

Desde hace mucho tiempo, el lago mayor es famoso y muy recurrente para los estudiantes que se van de pinta y además es un punto romántico para las parejas que quieren pasar un rato íntimo lejos de la ciudad agitada.

Los ojos de agua de Chapultepec son tesoros históricos de la CDMX, muy queridos por varias generaciones y visitados por los que quieren respirar aire puro y contemplar un paisaje que contrasta con la gran urbe capitalina.