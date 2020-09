“No fue mi intención”: #LadyArgentina y su pareja piden disculpas por lo ocurrido

Parece que una de las tendencias más vistas este 2020 es la de ‘Ladys’ y ‘Lords’ creando polémica en redes sociales y disculpándose después a través del mismo medio. La más reciente de ellas fue la que protagonizó #LadyArgentina, una mujer de dicho país que hace unos días fue captada lanzando insultos y agresiones a elementos de Protección Civil y vecinos de la Hipódromo Condesa.

Como ya se habrán enterado, el pasado 4 de septiembre trabajadores de Protección Civil acudieron a dicha colonia de la CDMX para realizar mantenimiento y podar algunos árboles, esto a petición de los vecinos y con autorización de la alcaldía Cuauhtémoc. Sin embargo, un video muestra a #LadyArgentina y su pareja agrediendo física y verbalmente a los presentes.

Un video viral fue el que exhibió a #LadyArgentina

En el video que se viralizó en internet pudimos ver a la mujer llamando ignorantes a los trabajadores de Protección Civil y vecinos de dicha colonia. Pero también, observamos cómo todo se salió de control cuando #LadyArgentina atacó a una mujer que grababa los hechos, a quien llamó “India”. Misma que recibió un golpe por parte de su pareja.

Pues bueno, después de eso el hecho escaló a tal grado de que además de recibir una denuncia en su contra, el Instituto Nacional de Migración señaló recientemente que la mujer de nacionalidad argentina será citada para checar si su situación migratoria en el país está en orden. Algo que igual e influyó a que #LadyArgentina ya saliera a pedir perdón.

Conducta reprobable que esperamos se erradique de nuestra colonia. pic.twitter.com/FtlmE2Oe3J — Residentes Hipódromo (@ARHipodromo) September 8, 2020

#LadyArgentina se disculpó a través de una carta

Fue a través de una carta difundida en redes sociales donde #LadyArgentina y su pareja pidieron una disculpa pública, tanto a la mujer afectada como a todos los mexicanos que pudieron sentirse ofendidos por su comportamiento exhibido hace unos días, el cual no refleja lo que realmente piensa o siente por la gente de nuestro país.

La pareja de bailarines de tango difunden carta de disculpa por golpear a vecina y decirle “india horrible”. Ella dice que su pareja no dio un golpe sino “fue un movimiento de mano” y que aunque hayan salido esas palabras de su boca “no fue su intención”.https://t.co/iZxndJozxu pic.twitter.com/GPiItXDXdV — La Colonia Juárez (@LaColoniaJuarez) September 10, 2020

“La expresión que utilice fue producto de la ira ante una acción que yo sentí invasiva e irrespetuosa hacia mi persona, y no refleja en lo absoluto el sentir que tengo por los mexicanos, su cultura, su país, ni por nadie en absoluto”, menciona la mujer en el escrito donde describe que ella y su pareja salieron a defender los nidos de aves que estaban en los árboles.

Afirma que con la mujer que la grabó ya había tenido problemas por la tala de árboles

“Una vecina, trabajadora del Consejo Vecinal, a quien no quiero mencionar por respeto, se acercó rápidamente sin conversar o, dialogar y comenzó a filmarme directamente con su celular”, afirma #LadyArgentina. “Sentí enojo ante el sentimiento de invasión, provocación e impotencia y la insulté sin pensar, ya que no tenia a una persona frente a mi, sino un celular filmándome”, agrega.

A través de la carta, la mujer también expresa que en otras ocasiones anteriores ha tenido problemas con la misma vecina por el tema de la tala de árboles, con lo que está de acuerdo siempre y cuando sea muy necesario: “Quisiera mencionar que estamos consientes de que las podas se deben llevar a cabo por diversas causas, sobretodo teniendo en cuenta la seguridad vecinal”.

Pide perdón por las palabras discriminatorias que emitió

En cuanto al golpe que su pareja le propinó a la mujer que grababa, #LadyArgentina afirma que el hombre sólo respondió a la falta de respeto por parte de la vecina e hizo un movimiento de manos para evitar que ésta siguiera grabando con su celular. Sin embargo, el sujeto nunca tuvo la intención de agredirla ni mucho menos, aunque están conscientes de que sólo existe la versión de la vecina.

“Creo que esta situación se ha descontextualizado. Personalmente, considero a Mexico unos de los países más hermosos que he conocido, he tenido la fortuna establecer estrechos vínculos de amistad con personas muy valiosas. Aunque hayan salido esas palabras de mi boca, jamás fue mi intención comportarme de manera discriminante y racista, sino que fue una agresión producto de un profundo enojo no pensado”, indica.

Agradece a las personas que la han apoyado

Al final de la carta, #LadyArgentina agradece a todos los que le han echado la mano durante estos días complicados, pues saben que ella y su pareja jamás se expresarían así de nuestro país. Aunque sí dejan en claro su dedicación al salvar las ramas de un árbol.

Ahora sí ya teniendo las dos versiones, ¿ustedes qué opinan? ¿Hubo razón de actuar así o la vecina tuvo toda la razón al denunciar a esta mujer y a su pareja?