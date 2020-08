Aguanten: Larousse manda saludos a los ‘papás’ que escuchaban a The Strokes y no sabemos qué pensar

Existen momentos de la vida en donde uno comienza a ser consciente de que ya no es el joven de antes, pero tampoco el adulto mayor que planea ser. Sin embargo, nuestra percepción se puede caer totalmente cuando los niños ya se refieren a nosotros como “señor/señora” o bien, cuando Larousse manda saludos a los papás que escuchaban a The Strokes. WTF?!

Es neta. Esta cachetada con guante blanco (que dolió más que una cachetada de verdad y con guante de box) la dio la conocida marca al indagar más sobre el significado del acrónimo YOLO, el cual también hace una referencia a una de las rolas más conocidas de la agrupación estadounidense formada por Julian Casablancas, Nick Valensi, Albert Hammond Jr., Fabrizio Moretti y Nikolai Fraiture.

Todo comenzó con el significado de YOLO

A través de una publicación en su cuenta de Twitter, Larousse Latam explicó el significado de YOLO, el cual significa You Only Live Once (Sólo se vive una vez). Para que el mensaje quedara más claro, Larousse indicó algunos otros contextos en donde podemos encontrar este acrónimo, ya fuera para decirle a alguien que haga algo sin miedo al éxito, o simplemente para referirse a la canción de Casablancas y compañía.

Fue ahí donde a muchos nos cayó el agua fría de este balde llamado vida, pues Larousse se refirió a The Strokes como una de las bandas que seguramente escuchaban ‘nuestros papás’. Algo que a muchos nos hizo pensar dos cosas: que ese dolor en las rodillas no es sólo de caminar mucho, y que muy probablemente a muchos ya se nos ‘fue el tren’ en eso de tener hijos.

YOLO es un acrónimo, proviene del inglés “You Only Live Once”, título de una canción perteneciente a The Strokes, banda que seguro escuchaban tus papás. Traducido significa “sólo se vive una vez” y es usada para dar ánimos a quién no se atreve a realizar algo por miedo. pic.twitter.com/jpkMXFi0Wo — Larousse Latam (@Larousse_latam) August 25, 2020

A los fans de The Strokes no les agradó mucho la explicación

Obviamente el tuit de Larousse Latinoamérica creó muchas reacciones en dicha red social, esto porque muchos seguidores de The Strokes o no tienen ni hijos, o de plano no pensaban que ya estuvieran en una edad donde ya deberían de tener uno que otro chamaco corriendo en pañales por la sala de la casa. ¡Wey, noooo!

Acá algunas reacciones que nos topamos en este tren del mame llamado internet:

TUS PAPÁS, un golpe me hubiera dolido menos, Larousse 💔 — Oralia T. 💀📽️💚🌺 (@oraleia) August 25, 2020

Tampoco se manchen, esa rola salió hace…

*Revisa*

… pic.twitter.com/KSlXpfvKFI — Horacio Rodríguez (@Heikan) August 26, 2020

“The Strokes, banda que escuchaban tus papás…” Y pues sí es cierto. 😱 https://t.co/GeRxVOSkvV — Antonio Reyes-Castañeda (@eltonykings) August 26, 2020

“The strokes, banda que seguro escuchaban tus papás” Puuum directo en mi vejez 💔 https://t.co/Q9gLuZ0TrK — Negrø (@NegroMusicaMX) August 27, 2020

JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA un putazo dolía menos. Seguro es venganza por el lenguaje “inclusivo”. https://t.co/n3kOAxbQo3 — Wild At Heart. (@sad_dudes) August 26, 2020

“You Only Live Once” de The Strokes no es tan nueva como pensábamos

Para echarle limón a la herida, cabe mencionar que aunque muchos la seguimos escuchando, la canción de The Strokes tiene 14 años de haber sido publicada. Y es que como recordarán, “You Only Live Once” fue uno de los sencillos del tercer disco de estudio de The Strokes, titulado First Impressions of Earth y que se estreno en el 2006. Ni modo, son datos y hay que darlos.

Aunque bueno, seguramente el CM de Larousse calculó mal el tiempo o bien, se refería a la gente que en 1998 y a sus 20 años, descubrió la música de Julian Casablancas y su séquito. ¿O será que las campanas de la vejez ya comienzan a sonar para muchos de nosotros? ¿Si escuchamos bandas contemporáneas a The Strokes, significa que estamos en la misma situación? ¡Nooooooo!