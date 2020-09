¡Lo queremos! LEGO lanzará un adorable set para construir tu propio Baby Yoda

Puede que el cierre que le dieron a la tercera trilogía de la franquicia más importante de la cultura pop no haya dejado muy contentos a los fans, pero sin duda, uno de los más grandes aciertos de Disney hablando de Star Wars fue The Mandalorian. Esta serie vino a cambiar por completo el universo que George Lucas creó en los 70, mostrándonos en la televisión una historia espectacular, aunque gran parte del éxito lo trajo el querido Baby Yoda.

Desde que The Child –como se supone que se llama– se hizo presente en la primera temporada, los fanáticos de la saga perdieron por completo la cabeza, porque todos aman al maestro Yoda y tener una versión bebé de él es algo que jamás pensaron ver. Es por eso que comenzaron a buscar como locos productos de este adorable y bonito personajazo porque vamos, estamos seguros que nadie se puede resistir a su ternura.

Baby Yoda llega en forma de LEGO

Y aunque al principio no había ni una playera, la casa de Mickey Mouse se puso las pilas para darles lo que querían, desde figuras, cereales y hasta un coctel –sí, no es broma, por acá pueden checarlo– haciendo referencia a la pequeña estrella de la serie. Pero ahora y para festejar el estreno de la segunda temporada de The Mandalorian, LEGO nos trae un increíble set inspirado en Baby Yoda y sí, morirán por tenerlo en su colección.

Esta maravilla cuenta con 1,073 piezas en total, que permitirán recrear en todo su esplendor una figura de aproximadamente 20 centímetros de alto, casi del mismo tamaño de la marioneta que usaron para filmar la serie. Pero más allá de eso, lo interesante es que no se trata una simple figura estática de The Child, sino que también le da la oportunidad a los fanáticos de probar y ponerlo en distintas posiciones.

¿Y en cuánto saldrá esta joyita?

Resulta que podrán lograr que Baby Yoda tenga diferentes expresiones gracias a que el personaje está construido con una cabeza articulada, con la cual podrás ajustar las orejas y la boca. Además, vendrá una placa de información que comparte más detalles sobre este pequeñín verde, como su altura y edad –como si la exhibieras en un museo– y para rematar, el set también incluye una minifigura tradicional de LEGO para montarlo junto al Mando en una nave.

Si quieren comprar este espectacular Baby Yoda hecho con puras piezas de LEGO, les contamos que estará disponible el próximo 30 de octubre –coincidiendo con el estreno de la segunda temporada de The Mandalorian en Disney+–, costará 1,599 pesitos mexicanos y pueden preordenarlo dando click POR ACÁ. Pero mientras esperamos a que llegue a nuestras vidas, chequen por acá el tráiler de la próxima entrega de esta gran serie: