Lizzie Velasquez expone discriminación en la broma viral de TikTok de los bebés ‘feos’

Los retos y bromas virales están a la orden del día. Con la cuarentena en nuestros hombros y con las redes sociales creciendo como nunca antes, no es de extrañarse que casi todos los días nos encontramos una nueva tendencia. Bailes, retos, bromas, un poco de todo. La última, la broma del bebé “feo”. Después de tomar mucha popularidad, la activista y oradora americana Elizabeth Ann “Lizzie” Velásquez, demostró porqué es discriminatoria.

¿Qué es la broma del bebé “feo” y en qué consiste?

Para empezar con un poco de contexto, veamos precisamente de qué se trata la broma que se viralizó la semana pasada con el hashtag #facetimeprank. Cuando nace un bebé y lo presentan a familiares y amigos, los orgullosos padres esperan que las personas a su alrededor digan que es la cosa más bonita que hayan visto, ¿cierto? Esto es porque sí lo es. Para ellos lo es. Pero esto no es necesariamente cierto para todos.

Esta nueva broma, consiste específicamente en exponer a las personas cuando digan que el bebé o la persona que presenten está “fea”. Lo que hacen es mostrar una foto de un bebé en el celular, y grabar la reacción. El problema acá, es que el bebé que usan para demostrar “fealdad” es un bebé prieto. Algo que no le ha parecido a muchos internautas.

“Lizzie” Velásquez

Conforme pasaron los días, la broma escaló y no solamente se empezaron a usar fotos de bebés, sino de otras personas con enfermedades como es el caso de la activista Lizzie. Ella nació con enfermedad congénita extremadamente rara llamada en inglés Marfan lipodystrophy syndrome (MFLS). Esta enfermedad le ha hecho tener rasgos físicos distintos a los normales, algo que la ha hecho ser parte de esta broma.

Debido a su físico, Lizzie Velásquez ha sufrido acoso toda su vida. Pero mostrando su gran fuerza y valentía, todo lo que le ha pasado lo ha transformado para bien y se convirtió en una oradora y escritora motivacional que en resumidas cuentas te manda el mensaje de amor propio. Pues ahora, y después de ser parte de esta broma, Lizzie volvió a dar cátedra de respeto y tolerancia exponiendo todo lo negativo del reto #facetimeprank.

La broma creció y “Lizzie” fue víctima

Como lo anticipó por los tragos amargos que ha recibido en la vida, Lizzie fue víctima de esta broma. En un video hecho para subirse a esta broma, una madre le enseña a su hijo una foto de ella diciéndole que sería su próxima maestra. El niño responde con una mueca de incomodidad y miedo, a lo que su madre reacciona con una risa.

Respondiendo a este video, Lizzie se tomó un momento para compartir su punto de vista en TikTok para que esta broma viral terminara de una buena vez:

“Tik Tok, necesito tu ayuda. Esta tendencia en la que pretendes usar FaceTime con alguien que está discapacitado, o es un bebé y se la muestras a alguien para observar su reacción al decir: ‘Oye, habla con esta persona’, solamente para conseguir una risa rápida, no es graciosa, no es una broma”, sentenció la oradora.

En el video también sentenció la actitud de los padres al enseñarle a su hijo a tenerle miedo a alguien que no “parece normal”, en vez de enseñarle amor y empatía por el prójimo.

“Si eres un adulto que tiene un ser humano joven en tu vida, por favor, no le enseñes que el tener miedo de alguien que no se parece a ellos está bien. Por favor. Todo lo que estos niños necesitan saber sobre empatía y ser amables el uno con el otro comienza en casa. Por favor, esto no está bien, es una tendencia que debe terminar porque somos humanos y tenemos sentimientos. Así que ténganlo en mente”, continuó.

Lizzie entendió que esta era una oportunidad para crear conciencia

En una entrevista Lizzie confesó que después de ver su cara en una broma viral se quedó sin sueño esa noche. Una noche que aprovechó para reflexionar y pensar en la respuesta y mensaje de tolerancia y respeto que hoy podemos escuchar.

“No podía dormir. Todo lo que seguía pasando por mi mente eran las personas inocentes utilizadas en estos videos”, dijo Velasquez. “Ya sea que se haya retocado la foto para que parezca exagerada o que se trate de bebés que nacieron de forma diferente, nadie tiene derecho a usar eso en forma de humor”.

“Cuando me llaman la atención cosas como esta, mi principal preocupación es cómo puedo hacer de este un momento de enseñanza. ¿Cómo puedo utilizar mi plataforma para mejorar las cosas?”, finalizó. Ahora, su video tiene más de un millón de vistas y 13 mil comentarios de apoyo. Aquí les dejamos su mensaje y su reflexión.