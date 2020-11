Lo que todo menor de 40 debe saber de sobre las afores

Afore. Esa “cosa” que sabes que existe pero no entiendes absolutamente nada. Esa “cosa” que dicen que es parte de tu sueldo, pero que no puedes gastar. Esa cuenta en la que se supone tienes algo de dinero pero que no tienes ni idea de cuánto ni de cómo llegar a él.

Muchos de nosotros siempre hemos visto así a las AFORES. La realidad es que si tomas unos minutos para verlas más de cerca, notaremos que esa cuenta y esos pesitos, tienen el potencial de hacer una gran diferencia en nuestras vidas. En pocas palabras, todo lo que logres acumular en esa cuenta ($) en tus años laborales será con lo que disfrutes tu vejez (Dios quiera).

¿Qué es una Afore?, ¿cómo elegir una?, ¿me convienen las aportaciones voluntarias?, ¿puedo retirarlas cuando yo quiera? seguramente, alguien que no está muy familiarizado con este tema tendrá muchas preguntas, pero, no te preocupes, acá trataremos de explicártelo tan sencillo como nos sea posible.

Llegamos a la conclusión de que podrías imaginar que tu Afore debe ser como una pareja (está bien, o un [email protected]) de toda la vida. Será una relación que durará más de 30 años, más vale que haya buena comunicación y respeto mutuo para que al llegar el momento de evaluar la relación, te sientas [email protected]

¿A quién no le gusta sentirse así? Más cuando hablamos de nuestro dinero y su rendimiento.

¿Qué es y cómo funciona una Afore?

Afore significa Administradora de Fondos para el Retiro, una empresa financiera que administra e invierte los fondos para el retiro de las personas que cuentan o (han contado alguna vez) con un empleo formal, esto es que cotizan en el IMSS o ISSSTE.

Cada persona inscrita que ha aportado alguna vez para el retiro tiene una cuenta individual en una Afore (aunque no lo sepa). Nada de que lo tuyo es mío y lo mío es tuyo… NO, lo tuyo es tuyo y ya. En esta cuenta, a lo largo de tu vida laboral se acumularán periódicamente los recursos y aportaciones de la empresa en la que trabajes, del gobierno y tuyos.

Estos recursos destinados a tu Afore serán pagados por la empresa para la que trabajes casi sin que tú te enteres, pero ojo, todos los recursos que acumules en tu cuenta individual se invierten en proyectos para hacer crecer tu patrimonio.

¿De a cómo o qué?

Primero que nada, tu Afore deberá darte la confianza para hablar de dinero, nada de pena. Lo mejor de este sistema es que no es necesario hacer nada, la manejan expertos y no requiere que tú realices alguna inversión mínima inicial ni nada por el estilo. Además, tu dinero siempre crece, la Afore invierte de forma tal que cuando te retires tendrás una cantidad mucho mayor a la que le metiste.

Tip: Al hacer aportaciones voluntarias, tu ahorro crecerá mucho más rápido y además esto que le inviertes puede ser deducible de impuestos. Aparte, puedes disponer de ese dinero cuando tú quieras (aunque si lo inviertes a corto plazo no lo puedes deducir).

¿En las buenas y en las malas?

Es importante mencionar que, en general, no puedes disponer de los recursos acumulados en tu Afore cada vez que quieras (a menos que sean de las aportaciones voluntarias). El dinero está invertido en el muy largo plazo y está destinado para tu retiro.

Sin embargo, hay tres escenarios en los que este ahorro te puede hacer paro y permitirte retirar PARTE de ese dinero: para el bodorrio, para cuando lleves más de mes y medio desempleado, y –como ya mencionamos– cuando quieras retirar dinero de tus aportaciones voluntarias.

¿Y cómo saber en qué AFORE estoy?

Ahhh, muy fácil. Hay varias opciones súper sencillas para que sepas en qué AFORE te encuentras actualmente, ahí te van:

a) En la página del e -sar. Ahí deberás ir a la sección de Localiza tu AFORE. Deberás tener a la mano tu Número de Seguridad Social (NSS) del IMSS (si cotizas para este instituto), o tu Clave Única de Registro de Población (CURP) (si cotizas para el ISSSTE).

b) Puedes llamar a SARTEL, al 55 1328-5000. Deberás tener a la mano tu Número de Seguridad Social (NSS) del IMSS (si cotizas para este instituto), o tu Clave Única de Registro de Población (CURP) (si cotizas para el ISSSTE).

c) En la App AforeMóvil (descárgala en tu tienda de apps).