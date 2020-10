LordPantera: Sujeto amenaza a empleado de cafetería que le pidió ponerse cubrebocas

Desde hace unos meses la mayoría de nosotros nos hemos visto en la necesidad de utilizar cubrebocas al salir a la calle y no provocar un brote de coronavirus. Sin embargo, decimos “la mayoría” porque hay personas que no sólo no portan la mascarilla, sino que además se ofenden cuando uno les pide que lo hagan. Uno de ellos es #LordPantera.

Con ese apodo ha sido bautizado un sujeto del que hablaremos hoy y que fue captado amenazando al personal de una cafetería, quien le pidió al hombre que se pusiera el cubrebocas para que le pudieran tomar la orden. Una sugerencia que este sujeto con complejo de pantera (en serio) no se tomó para nada bien.

Un sujeto se puso agresivo cuando le pidieron ponerse el cubrebocas

El hecho ocurrió en una cafetería ubicada en la ciudad de Jalisco. Una persona que se encontraba en el lugar grabó la manera en la que un sujeto estaba confrontando a un barista y otros miembros de seguridad del establecimiento, esto porque al parecer le pidieron al hombre que se pusiera el cubrebocas para atenderlo.

“Te acabas de topar con pared, no tienes una justificación lógica”, menciona el sujeto que señala cómo otras personas (que ya están consumiendo sus alimentos) están en el lugar sin utilizar cubrebocas. “Soy abogado… No quiero tu café y te voy a reportar”, dice mientras le pregunta el nombre al sujeto que lo está confrontando.

Y nació #LordPantera

“¿Sabes de cuánto iba a ser mi consumo?… a tus jefes sí les importa”, menciona #LordPantera afirmando que él es pertenece a una conocida marca de tequilas en México. “Yo eso es lo que les exijo a mi gente, que vendan… Para eso estás aquí, para vender…. yo iba a llevar muchas cosas, pero por tu pinche agresividad las acabas de perder”, agrega.

Total que el momento estelar del video llega cuando este hombre amenaza a uno de los empleados del lugar, diciéndole que si se lo encuentra en la calle se lo va agarrar a cachetadas. Y no sólo eso, sino que se quita la playera para presumir su ‘musculatura’ y lo amenaza con una frase que pasará a la posteridad: “Cuidado donde te encuentre afuera, yo soy una pinche pantera y a tipos como tú me los como”.

Pero también nacieron los memes

El video de #LordPantera provocó que la tarde de este sábado el sujeto se convirtiera en tendencia de redes sociales. No sólo por quienes señalan la actitud altanera que tuvo con los empleados de la cafetería por pedirle que siguiera las medidas sanitarias, sino también por los que se burlaron con memes de la ícónica frase de la pantera.

Acá algunas reacciones que dejó #LordPantera, cuya identidad no ha sido revelada (o sea, no sabemos si realmente trabaja en una empresa tequilera ggg).

#LordPantera come él se ve, y como todos lo vemos pic.twitter.com/19KtV5nNgb — Wizard (@Orkz7) October 10, 2020

Mira, soy una pinshi pantera, weyes como tú me los como. #LordPantera pic.twitter.com/ub0uld5ueK — Azul (@RoweLiz) October 10, 2020

Seguiremos informando