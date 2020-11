Los mejores disfraces de las celebridades utilizados en Halloween 2020

Vivimos las festividades de muertos más aterradores de todos los tiempos. Los trucos, fiestas y golosinas fueron cambiados por la sana distancia. Pero, quizá lo más importante, es que los ánimos se mantienen y no hemos dejamos morir al espíritu de diversión y las celebridades no fueron la excepción. Como cada año, actores y cantantes estadounidenses, presumieron sus disfraces

utilizados en Halloween 2020.

Al igual que la gran mayoría de nosotros, por primera vez los artistas se disfrazaron para permanecer en casa, se nota que no dejaron de divertirse, de utilizar su ingenio para improvisar en el disfraz más macabro, aunque eso sí, no hubo nadie que se disfrazara de COVID- 19, incluso los más irreverentes guardaron respeto por las víctimas de la pandemia. En su lugar, algunos eligieron por los disfraces clásicos como el de Chucky o el del Cadáver de la Novia, mientras que otros no escatimaron para lucir el disfraz más original.

Los mejores disfraces

Kim Kardashian, Jonathan Cheban y North West, hicieron muy feliz a Netflix al disfrazarse de una de las series con mayor rating en la plataforma de streaming, “Tiger King”. Aunque la modelo y empresaria, se adueñó de toda la temporada de Halloween, al presumir un disfraz a diario, durante la Noche de Muertos, optó por el disfraz de Carole Baskin, el empresario lució como el mismísimo domador de tigres Joe Exotic, mientras que la pequeña Kardashian, fue una felina feroz, en una caracterización digna para los Oscar.

Katherine Schwarzenegger definitivamente se llevó las palmas. La actriz, pensó que no habría un disfraz más adecuado para Halloween 2020, que el de una enfermera, rindiendo un homenaje a todos los trabajadores sanitarios que a lo largo de estos últimos siete meses se han mantenido incansables en primera línea luchando contra el COVID-19 y salvando miles de vidas.

Por su parte, la cantante Lizzo, aprovechó el ambiente político que se vive en Estados Unidos a unos cuantos días de las elecciones presidenciales y eligió un disfraz de la mosca que se paró en la cabeza del vicepresidente Mike Pence durante su debate con Kamala Harris.

Después del triste y lamentable capitulo que vivieron Chrissy Teigen y John Legend, la pareja le da vuelta a la página con un nuevo final para Spider Man, quien finalmente se queda con la reina del ‘Lago de los Cisnes’

La cantante Halsey, eligió el disfraz de “Emily” del ‘Cadaver de la Novia”, con un maquillaje espectacular. Esta es una de las últimas imágenes de la intérprete de ‘Without Me’, antes de su radical cambio de imagen.

Famosos como celebridades

Lil Nas X, sacó a la Nicki Minaj que lleva dentro, siendo uno de los disfraces de Halloween 2020 más originales y divertidos. El rapero de 21 años, que compite nada más y nada menos que en 13 de las categorías para entrar al Billboard.

La actriz y cantante estadounidense, Marsai Martín, mejor conocida por su participación en “Black-ish” y Lemonade Mafia”, rinde homenaje a la cantante Rihanna, e incluso, la adolescente de 16 años, hizo su propia versión de la portada de una revista.

Ciara se disfrazó de su rapera favorita, Cardi B para su disfraz, sino que también recreó por completo la portada del álbum Invasion of Privacy de la rapera.

Por su parte, la rapera Saweetie de ‘Destiny’s Child’ hizo un perfecto homenaje a Beyoncé y no solo lo hizo para la celebración de Halloween 2020, sino que también utilizó el ‘modelito, para rendirle tributo en el video de ‘Bootylicious’