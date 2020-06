Los regalos que no deberías dar en el Día del Padre

Si aún no decides qué regalarle a tu papá, no te preocupes, ahora puedes comenzar con lo que no deberías comprar para la ocasión. Y es que, una encuesta realizada por la compañía de descuentos ‘Cupon Lown’ en Estados Unidos, reveló que los papás detestan que les regalen ropa, dibujos o tarjetas de felicitación ni libros, en el Día del Padre aunque después de todo, la intensión es lo que cuenta.

De los más de mil papás encuestados, el 32.6%, señalaron que el regalo que menos desean recibir en el Día del Padre es ropa, pero más vale que le vayan encontrando el gusto, pues de acuerdo con la firma, el 46% de las personas encuestadas, afirmó que precisamente va a regalar algún tipo de prenda o accesorio.

Además, al 30% de los padres, no les gusta recibir una tarjeta de felicitación como regalo, a pesar de que un 59% han recibido un dibujo, tarjeta o postal como regalo del día del Padre y seguramente el festejo de este año, no va a ser la excepción, pues ante la pandemia, es lo más fácil de obsequiar tomando en cuenta que muchos de los establecimientos permanecen cerrados.

Mientras que otro 30% de los papás encuestados, consideran que recibir un libro o un CD como regalo, es como recibir un pañuelo desechable, mientras que otro 28.6%, dijeron que los artículos de higiene personal, no son la mejor opción.

Por el contrario, el 15.6% se sintió entusiasmado al escuchar que recibiría algún tipo de herramientas o electrodomésticos, un 13.9% apuntó que le gustaría recibir algún artículo de electrónica, mientras que los papás más aventureros (12.5), dijeron que ir de excursión o una escapada de fin de semana, sería el regalo ideal.

Lo curioso, es que ninguno de los encuestados mencionó los abrazos, bailes o dibujos hechos por sus propios hijos, así que si la sana distancia y la economía no te permiten comprar un regalo, apostamos que con cualquiera de estos detalles lo harás el papá más feliz del mundo.

Coupon Lawn concluye como parte de su encuesta, que cada año se gastan cerca de 5.3 mil millones de dólares en regalos no deseados del Día del Padre, subrayando que es poco más de la mitad de los 10.5 mil millones de dólares que se gasta en regalos no deseados en el Día de la Madre.