¿Y la del Licenciado Valeriano? Louis Vuitton lanza careta anti COVID de mil dólares

En un lejano 2006, las señoras de Los Horóscopos de Durango ya cantaban el innegable “antes [email protected] que [email protected]”. Hablaban del pinta labios y el toque de rímel, pero la realidad es que ahora las prioridades han cambiado bastante (en muchísimos aspectos) y ahora, además de los detalles en el arreglo personal de las personas, debemos sumar los elementos como cubrebocas, caretas, lentes de protección y hasta guantes.

Al parecer los diseñadores de la marca Louis Vuitton andaban escuchando duranguense hace poco, pues decidieron lanzar una nueva careta con detalles del diseño de la marca, por un precio que no parece nada accesible. Pero bien dicen por ahí que la mezcla de belleza, moda y salud cuestan, y cuestan bastante.

De acuerdo con el New York Post, la marca de lujo francesa Louis Vuitton, lanzó una careta para protección de sus usuarios y usuarias en el módico precio de 961 dólares, o bien en 750 libras esterlinas, o ya para que nos entiendan, en 20 mil 251 pesos mexicanos. La careta es de plástico, pero la “diferencia” es que en las orillas, así como la diadema que va en la cabeza para ajustarla, tiene el logo de la marca: LV.

Esta careta saldrá a la venta el próximo 30 de octubre, y sólo estará disponible en tiendas selectas en todo el mundo. De acuerdo con la información publicada, forma parte de la Cruise Collection de 2021. Los diseñadores dicen que no sólo está a la moda, sino que además protege… Y por 20 mil pesos, esperamos que así sea porque en realidad no hay diferencia si te contagias vestido a la moda.

La careta de Louis Vuitton tiene algunos detalles que no la hacen tan sencilla como las caretas que están en el mercado. Se puede acomodar de varias formas, y también tiene una función de visera. Sin embargo, el detalle más interesante es que la careta se hace más oscura si estamos expuestos al sol, o bien, se “aclara” cuando estamos en la sombra. Así que sirve para protegerse del coronavirus, de los rayos UV, y además, son como una gafas.

En los primeros meses de la pandemia, marcas de lujo como Louis Vuitton, Gucci, Armani y Prada, cambiaron su línea de producción para apoyar al personal médico. En lugar de crear prendas y accesorios, se dedicaron a producir caretas, trajes médicos especiales, gel antibacterial y más material para luchar contra el coronavirus.

Así que sí. Quizá nos parezca una exageración o algo innecesario producir y comprar una careta que cueste casi mil dólares. Pero algunas marcas, desde su cancha, han hecho lo suyo para ayudar a salir de la crisis sanitaria… y no podemos olvidar que Louis Vuitton es una marca de lujo que siempre se ha caracterizado por productos de alto precio.

Sin embargo… para ser realistas. Nos quedamos a la espera de la careta del Licenciado Valeriano.

#DMARGELuxury It was bound to happen. Louis Vuitton has released a face shield guaranteed to protect you from COVID and germy peasants.

Rumour says it will cost close to $1,000 when released. Well worth the investment to keep germs and people at bay. pic.twitter.com/Z9KbT5DRX7

— DMARGE (@IamDMarge) September 14, 2020