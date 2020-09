Para nadie ha sido sencillo el regreso a clases de manera virtual, pues aunque el ciclo escolar anterior terminó de la misma manera, la realidad es que tanto alumnos como profesores se están enfrentando a toda clase de obstáculos. La principal de ellas es que no todos tienen las herramientas necesarias para trabajar a distancia, sin embargo, parece que no todos comprenden la situación o al menos eso nos dejó ver una maestra.

Acá les hemos contado ambos lados de la moneda, desde aquellos pequeños que tienen que ir a cualquier lugar donde haya internet gratis hasta docentes que a pesar de contar con el equipo les cuesta trabajo acostumbrarse. De todo ha pasado en estos casi seis meses de cuarentena, pero sin duda siguen ocurriendo hechos donde evidentemente la falta de empatía y unas cuantas palabras hicieron que un grupo de alumnos terminara molesto.

“Te quiero ver en un lugar más decente”

Hace un par de días comenzó a sonar el caso de Rafael Morales, un estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). Resulta que así como todos los alumnos –sin importar que esté en la licenciatura– comenzó a tomar sus clases en línea, pero así como un profesor le hace, con tal de no perderse ninguna de las lecciones, pasa gran parte de su día escuchando las lecciones en un ciber.

A pesar de que el joven está poniendo todo el esfuerzo, una maestra criticó la forma en la que toma sus clases. De acuerdo con medios locales, Rafael estaba muy tranquilo poniendo atención a lo que la profesora Elvia Castañón estaba diciendo, pero de pronto todo cambió cuando ella misma le preguntó por qué no estaba en el lugar donde siempre lo había visto.

“No crea que es algo que también a mí me agrada mucho, por el momento es con lo único que cuento, por eso estoy así”, dijo el joven, explicándole a la maestra la razón por la que lo veía en otro lado. Sin embargo, ella insistió en que a pesar de que ya llevaban varias clases, jamás notó que estaba en ese espacio, haciendo referencia a que evidentemente no estaba en su casa.

Rafael continuó explicándole a la maestra lo que ocurría, pero la respuesta que ella dio sonó un tanto extraña. “Está bien, tú tienes tu razón (…) Te quiero ver en un lugar más decente, tú tienes que participar en clase y es todo, espero que los resultados se vean en tus cuestionarios que tengas que enviar para tu conjunto de calificación, ahí se verá el resultado, mencionó Elvira Castañón, dejando a todos en la sala con cara de what? y por ahí, alguien grabó todo lo que estaba pasando.

Sus compañeros lo apoyaron e hicieron todo para que el caso no quedara en un video

La situación molestó a los compañeros de Rafael, quienes además de acusar a la maestra de maltrato por lo que dijo, también mencionaban que con sus palabras lo estaba amenazando con bajar sus calificaciones en caso de seguir tomando clases desde un ciber. Es por eso que la Sociedad de Alumnos de la institución exigió a la jefatura de Derechos Universitarios hacer algo al respecto porque según ellos, han ocurrido casos similares.

Por si esto no fuera suficiente, el joven tampoco se quedó con los brazos cruzados. A través de su cuenta de Facebook, denunció lo que había pasado en su clase: “se me hizo algo absurdo, ya que, pese a la dificultad que tengo, yo he estado en tiempo y forma en cada una de sus clases”. Tras conocerse la historia de Rafael en redes sociales y haciendo presión, las autoridades de la UASLP lo escucharon y terminaron tomando cartas en el asunto.

La maestra ya se disculpó por lo que dijo

Después de que el video se hiciera viral, la Defensoría de Derechos Universitarios tomó la decisión que la maestra Elvira tendría que ofrecer una disculpa pública al alumno. “Fue un comentario que no fue mi intención molestarlo ni ofenderlo, por lo tanto le pido una disculpa al joven”, dijo la profesora, mientras explicaba que lo único que quería era que tanto Rafael como los demás en su clase aprovecharan lo que ella les enseña.

Por si esto no fuera suficiente, la comunidad universitaria apoyó a su compañero para facilitarle el acceso a las clases virtuales, así como a todos aquellos que tengan problemas al momento de usar esta nueva modalidad de enseñanza. Y no solo eso, sino que el dueño del ciber donde Rafael toma sus clases, se ofreció a no cobrarle ni un solo peso con tal de apoyarlo y que continue con sus estudios.