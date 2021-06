Maestra dice a sus alumnos que “el COVID no existe” y discute con sus mamás en videollamada

Aún cuando ya se comienza a ver una ligera luz al final del túnel con la pandemia gracias a la distribución de vacunas, hay gente que sigue desestimando la existencia del COVID. Así sucedió con una maestra en Argentina que se ha vuelto viral recientemente.

La docente identificada como Rosa Emperatriz Razuri, quien imparte la materia de Formación Ética y Ciudadana en un colegio de la ciudad de Las Heras, mantuvo una acalorada discusión con algunas madres de familia en medio de una reunión virtual que sostenía con sus alumnos. Los hechos derivaron en la aparente destitución de la también abogada.

La maestra Rosa Emperatriz dice que “el Covid no existe”

“Es una vergüenza que las madres no se informen para saber educar a sus hijos. Si ustedes les molesta, a mí no me interesa”… Esas son algunas de las palabras con las que la maestra Rosa Razuri se dirigió a la mamá de uno de sus alumnos en plena videollamada por Zoom.

Resulta que, como se da a conocer en el video que recién se viralizó en redes, esta profesora le dijo a sus estudiantes que el Covid-19 no es real. La mujer, que además se desempeña como abogada, se aferra a su idea argumentando que tiene un hermano que es científico y que él la mantiene informada. “[Los pacientes] no se mueren de ningún Covid porque no existe… Se está muriendo la gente por neumonía”, le explica la docente a una de las madres con las que platica.

“Eso le dicen, eso le mienten… La gente se enferma por neumonía, pero no las tratan por eso. Las tratan del Covid que no existe“ reafirma Rosa Emperatriz Razuri. En las primeras secuencias del video, se aprecia cómo la maestra discute y llega a los gritos con una jefa de familia que le dice que no tiene derecho de afirmarle a su hija tal cosa.

Posteriormente, la docente y otra señora conversaron de manera más amena. En esta ocasión, la madre de familia argumentó que una miembro de su familia recién había fallecido debido a Covid-19 y que estaban pasando un momento de duelo muy duro. Sin embargo, la profesora continuó alegando que la enfermedad no existía. Acá el video.

¿Qué pasó con la profesora?

Tal como lo informa el medio argentino A24 Noticias, la maestra Rosa Emperatriz Razuri fue removida de su cargo. El consejo de la Escuela Industrial No. 7 de la provincia Las Heras tomó la determinación de apartarla de sus labores tras las declaraciones que se dieron a conocer en el video.

Al parecer, la mujer en declaraciones recientes reconoció su error y dijo que a lo que ella en realidad se refería es que sí existe un virus, pero que no ha sido identificado y tampoco aislado, por lo puso en duda la efectividad de las vacunas que hoy circulan por el mundo. Además, dijo que todo el asunto de la pandemia, a modo de teoría conspirativa, se trataba de un nuevo orden mundial. Ahora sí que como dicen por ahí, “están viendo y no ven”.