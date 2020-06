¡Qué creatividad! Maestra en Guanajuato adapta su camioneta como un salón móvil para dar clases

La pandemia del coronavirus nos ha obligado a cambiar muchas cosas en nuestras vidas. En particular, todos los estudiantes y maestros se han tenido que adaptar a esta ‘nueva normalidad’, donde las clases virtuales son el pan de cada día aunque como ya lo hemos visto en los últimos días, no todos tienen chance de aprender de esta manera, pero siempre hay una maestra que se las arregla para que nadie se quede sin aprender.

Ya hemos visto cómo algunas maestras han hecho de todo con tal de que sus alumnos no se atrasen, desde dar clases por la radio comunitaria hasta de plano agarrar la bici y pedalear hasta las casas de cada uno de ellos con tal de que no pierdan el hilo. Pero ahora, una maestra en México nos enseñó que estas no son las únicas maneras que existen para que los pequeños aprenden en estos días.

En las últimas horas se volvió viral en redes sociales una fotografía bastante peculiar, donde vemos a una mujer sentada en la caja de su camioneta dando clases a un niño. Por si esto fuera poco y para no perder la costumbre, la docente puso una mesa y dos sillas muy similares a los que vemos en un salón de clases, para que sientan como si estuvieran en la escuela.

¿Quién es esta maestra que se merece todos los halagos del mundo?

Poco se supo sobre esta mujer, pero gracias a que varias personas compartieron la imagen, por fin pudimos conocer –aunque sea un poquito–, la historia de esta verdadera heroína sin capa. De acuerdo con la cuenta en Twitter de Somos de Guanajuato, el nombre completo de esta maestra aún es un misterio, pero muchos la han llamado Nay, es originaria de Apaseo el Grande, Guanajuato, y da clases en una escuela primaria de educación especial.

A pesar de que la situación está complicada, decidió adaptar la caja de su camioneta como una aula móvil, con la cual visita a cada uno de sus alumnos en la comodidad de sus hogares para darles clases personalizadas, eso sí, con todo y sana distancia, pues Nay siempre carga con un bote con gel antibacterial, tanto ella como los pequeños usan cubrebocas y solo da clases a un alumno a la vez.

Y por supuesto que se ha ganado el aplauso, el respeto y el cariño de todos en redes sociales, pues todos celebran que esta maestra no deje a sus alumnos en estos momentos tan extraños a los que nos enfrentamos, y sobre todo, que siga dando clases con todas las medidas sanitarias posibles. Seguramente la maestra Ximena estaría orgullosa de ella.