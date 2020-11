Noooo: Maestra llora al contar el desinterés de alumnos durante clases en línea

Muchos alumnos y maestros ya llevan varios meses tomando clases en línea gracias a la ‘nueva normalidad’ que ha impuesto el coronavirus. Y sí, la tarea no ha sido fácil para ninguno de los dos bandos, pues tanto profesores como estudiantes han padecido el tener clases a distancia y a través de herramientas tecnológicas.

Si bien de manera reciente hemos conocido denuncias de maestros y maestras que se han pasado de la raya al momento de dar clases, también hemos visto la otra cara de la moneda al ser testigos de las dificultades que algunos docentes han tenido al adaptarse a esta mecánica de trabajo que es nueva para muchos de ellos.

Una maestra realizó una transmisión en vivo y se puso a llorar

Eso lo comprobó recientemente Frances “Mimi” Sánchez, una maestra que rompió en llanto durante una transmisión en vivo en la cual narraba lo mucho que le duele ver cómo sus alumnos no están interesados en aprender algo de su clase, así como lo mal que percibe al sistema educativo actual que ha empeorado con la pandemia de COVID-19.

La maestra de Teatro originaria de Puerto Rico comenzó diciendo que no sabía si realizar la transmisión o no, sin embargo al final se decidió por realizarla para expresar su sentir al respecto: “Me he topado con la cruda realidad, tengo jóvenes que no les importa aprender, no les importa hacer nada, hoy es 10 de noviembre y tengo alumnos que desde agosto no se han reportado a la clase”, menciona.

Cree que el coronavirus no es el problema, pero sí ha agravado la situación con las clases en línea

Durante su video “Mimi” detalla las cosas que ha hecho para alegrar y motivar a otros de sus colegas en esta misión de las clases en línea, algo que ha sido complicado. No únicamente por el COVID-19, ya que ella considera que el confinamiento sólo ha agravado el problema de la educación, pero indica que éste siempre ha estado ahí.

“(La educación a distancia) lo que ha hecho es destapar una problemática social que lleva no uno, no dos, para mí lleva fácilmente más de cuatro, cinco años”, agrega la maestra con la voz entrecortada y los ojos llorosos asegurando que los alumnos de ahora no quieren aprender nada y no hacen el mínimo intento por hacerlo.

“Llevo 18 años en el sistema de educación y paulatinamente uno ve la decadencia… pero nunca había visto el desánimo, el desinterés, la falta de compromiso a tan altos niveles como ahora”, confiesa la maestra dando como contexto la manera en la que se comportan las nuevas generaciones y cómo los demás profesores han tenido que lidiar con ello.

Les dejamos todo el video por si se lo quieren chutar completo y conocer más a detalle lo que la maestra “Mimi” piensa sobre la falta de interés por parte de su alumnado:

Amigos y usuarios de internet apoyaron a la maestra

En los comentarios de la transmisión en vivo, que actualmente cuenta con más de 2 mil reacciones y 6 mil comentarios, muchos colegas apoyaron a Frances “Mimi” Sánchez y le dijeron que todos los maestros están pasando por la misma situación: una donde el gobierno ha tenido mucha culpa y donde ellos pagan los platos rotos.

Asimismo, otras personas aplaudieron a la maestra el hecho de que haya expresado su sentir, pues además de ser una maestra que se preocupa por la educación de sus alumnos, también deja ver un problema al que se enfrentan los integrantes del sector educativo en Puerto Rico, quienes seguramente tienen los mismos sentimientos.