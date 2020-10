Desde que el tan famoso coronavirus obligó a miles de alumnos y profesores a tomar clases en línea, muchas cosas han pasado. Algunas nos han sacado un par de risas –como a los que han cachado haciendo el delicioso– y otras que de plano indignaron a todo el internet cof cof, como la maestra que se pasó de agresiva pero, ¿qué pasa con todos aquellos que estudian y tienen que cuidar a sus hijos? Bueno, pues esta alumna no la pasó nada bien.

Las clases virtuales han sido todo un reto para ambos lados, tanto para los que tienen que enseñar como para los que deben hacer sus tareas. La gran mayoría ya le agarró la onda pero hay muchos otros que por más que lo intentan, no encuentran el tiempo para prestar atención a lo que el profesor está diciendo mientras checan qué es lo que está pasando con sus retoños, como el caso que les vamos a contar y que por supuesto se hizo viral.

¿Qué fue lo que pasó?

Resulta que hace algunos días una joven llamada Marissa Mares dio a conocer lo que había pasado en una de sus clases en línea. Ella además de ser madre de un bebé de unos cuantos meses, es alumna de la escuela Fresno City Collage en California, es por eso que divide su día entre estar al pendiente de la pequeña y sus labores académicas, las cuales pensó que podía hacer al mismo tiempo hasta que uno de sus maestros se lo prohibió rotundamente.

De acuerdo con CNN, durante una de las sesiones virtuales, el profesor le dejó muy claro que no tenía permitido amamantar a su bebé mientras estaba en clase porque para hacer esto, Marissa apagaba la cámara y el micrófono para tener un poquito de privacidad. Por si esto no fuera suficiente, el docente le escribió un correo con las nuevas reglas de la clase en línea, y fue ahí donde las cosas se salieron de control.

La cosa no paró ahí…

El maestro le dijo a su alumna que en todo momento tenían que tener encendidos el micrófono y su cámara. Marissa decidió pedirle chance al profesor para apagarla sólo por un momento para darle de comer a su bebé, pero de nada le sirvió porque se negó rotundamente. Según la joven, esta fue la respuesta que recibió: “Me alegra saber que puede tener la cámara y el micrófono encendidos, pero no amamante a su hija durante la clase porque no es lo que debería hacer. Hazlo en tu tiempo libre”.

Pero la bronca no paró ahí, pues además de prohibirle algo tan elemental como alimentar a su hija, el profesor la acusó con todo el grupo, lo que en sus propias palabras la hizo sentir humillada: “Él me delató frente a mis compañeros y no me gustó la sensación de que me dijera lo que puedo y no puedo hacer con mi bebé, especialmente en mi propia casa porque la escuela es online en este momento”.

Al final, el maestro se tuvo que disculpar con su alumna

Por supuesto que la historia de Marissa causó revuelo en redes sociales, pues sus compañeros y alumnos del Fresno City Collage hicieron presión para que la escuela tomara cartas en el asunto. Después de todo, al maestro no le quedó de otra mas que disculparse con esta joven y accedió a que pudiera amamantar a su bebé sin ningún problema.

“Lamento las molestias con respecto a su intención de amamantar a su bebé. De ahora en adelante, tiene derecho a amamantar a su bebé en cualquier momento durante la clase”, dijo el profesor para darle carpetazo a este asunto. En estos casi siete meses habíamos leído un montón de historias sobre las clases virtuales, pero ninguna como esta; al final Marissa podrá hacer las dos cosas, estudiar y alimentar a su pequeña.