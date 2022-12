En época mundialista, siempre nos encontramos con historias de escuelas, en cualquier nivel y en cualquier parte del mundo, que dan chance a los alumnos para ver los partidos del torneo. Pero así como hay quienes sí dan ese permiso, hay otros que de plano ni lo consideran.

Por supuesto, el Mundial de Qatar 2022 no ha sido la excepción y en ese contexto, se ha vuelto viral la épica respuesta de un maestro español que no solo no accedió a la petición de un estudiante para que cambiara la fecha de un examen; también el docente se aventó una respuesta de esas que calan gacho.

Piden a maestro que recorra un examen para ver a la selección de España en el Mundial

Bueno, se nos fue la Selección Mexicana del Mundial de Qatar 2022, pero al menos aún podemos conocer algunas anécdotas chuscas de otras selecciones y la emoción que provocan en sus aficionados. Y en el sentido de que España está jugando como los dioses (además de que es una candidata total), pues varios aficionados no se quieren perder ni un solo segundo de lo que hace su equipo.

En la historia viral mundialista del día, desde Twitter se dio a conocer la petición de un alumno llamado Nicolás que, como ya les dijimos arribita, preguntó a su maestro si podía recorrer un importante examen para que él y sus compañeros pudieran ver el partido de la selección española contra Japón que se lleva a cabo este jueves 1 de diciembre.

Y aplicó el (no tan) confiable pretexto del patriotismo. “España se juega el pase a octavos. Se plantea esta propuesta porque entendemos este acontecimiento como movimiento cultural y patriota“, escribió el estudiante.

Y el profe contestó de la manera más épica posible

Entendemos que el Mundial de Qatar es emocionante y más cuando la Selección de España juega porque la neta, se rifan. La cosa es que ¿vale la pena posponer un compromiso académico por un partido de fútbol? Al menos para este maestro español, no. Y su respuesta lo deja bien en claro.

“Recibo tu interés patriótico por ese partido de fútbol con agrado, pues a mí también me gusta el fútbol. Pero, ¿no es más patriótico examinarse en un centro público docente de España como es la Universidad de Alicante, aprobar con una muy buena nota y contribuir cuando termines la carrera a ser un excelente profesional que mejore la ciencia y tecnología de este país?”, respondió el profe de la carrera de Programación de aquella escuela.

Y no se quedó ahí el docente. “¿No es doblemente patriota que en un alarde estudio y trabajo termines el examen antes de las 20 horas y puedas, además, ver el partido de fútbol?… Un patriótico saludo“, concluyó el maestro. Ahora sí que era responderle, no dejarlo sin palabras, jeje. Aquí la conversación.

La respuesta del maestro al alumno que quería ver el partido de España vs Japón. Foto: vía Twitter.