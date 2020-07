¡Qué maravilla! Maestro crea un robot para enseñar a niños de escasos recursos de Perú

El coronavirus ha obligado a que todos nos adaptemos a nuevas formas de vivir. Afortunadamente, la tecnología nos está ayudando a cumplir con nuestro trabajo o estudios, pero hablando en específico de este último caso, ¿qué pasa con todos aquellos que no cuentan con las herramientas necesarias para realizar sus tareas y trabajos escolares? Un maestro se hizo la misma pregunta y encontró la solución en una robot.

A lo largo de estos días, hemos visto como algunos héroes sin capa han hecho de todo para que sus alumnos no se queden sin clases. Desde visitarlos hasta la puerta de sus casas, o enseñarles a través de la radios comunitarias, pero a veces, esto no es suficiente para que los niños de las comunidades más alejadas de la capital y que no cuentan con internet ni televisión, puedan aprender algo nuevo.

Este maestro se vio en la necesidad de innovar para continuar con sus clases

Es por eso que Walter Velásquez, un maestro en Perú pensó en una solución creativa y hasta ecológica. Walter trabaja en el colegio Santiago Antúntez de Mayolo, muy cerca de Los Andes, y así como en todo el mundo las clases tuvieron que suspenderse por la pandemia. Prácticamente la mitad de los 60 alumnos a cargo de Velásquez regresaron a sus comunidades, que se encuentran a varias horas de distancia.

Muchos de estos niños no pudiera regresar para recibir los materiales didácticos para continuar con las clases, es por eso que este maestro buscó todas las formas posibles para que ninguno se quedara sin aprender. Mientras reparaba unas radios viejas para repartirlas a sus alumnos, se le ocurrió la grandiosa idea de crear un androide que pudiera cumplir con la función de enseñar.

Después de mucho tiempo, nació Kipi

De acuerdo con Andina, Walter contó que vio cosas muy simples con las cuales podía desarrollar esta idea: “una galonera, un pedazo de radio y salió nuestra robot tan especial”. Así nació Kipi, una robot ecologista hecha con chatarra reciclada que recorre los Andes peruanos con su creador, llevando mensajes de aprendizaje, amor por la naturaleza e igualdad.

Según el maestro Velázquez, esta maravilla funciona gracias a un panel solar que lleva cargando en la espalda (como si fuera una mochila) con el que logra cobrar vida. Y justo de ahí viene su nombre, porque Kipi en la lengua quechua –la cual hablan la mayoría de los pequeños– significa ‘cargar’. A través de varias memorias USB, la robot puede contar cuentos, recitar poemas y hasta cantar.

Por si esto no fuera suficiente para quedarnos asombrados con la tecnología del robot, Velásquez controla a Kipi desde su teléfono móvil a través de una aplicación, la cual programó con un software libre para enseñarle palabras, y cada vez es más autónoma y bilingüe. Ya puede mantener conversaciones sencillas en castellano y en quechua.

En cada visita que hace, por supuesto que esta robot se lleva la atención de todos los pequeños, sobre todo porque tiene una voz metálica muy peculiar. Desde entonces, Kipi y el maestro Walter Velásquez han recorrido algunas de las zonas más marginadas de Los Andes, lugares donde lamentablemente el narcotráfico está presente, pero que gracias a ellos, estos niños tienen la oportunidad de seguir aprendiendo algo nuevo cada día.