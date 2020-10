“Estás mal de la cabeza, wey”: Acusan a maestro de la UANL de burlarse de un alumno con síndrome de Asperger

Desde que el coronavirus obligó a trasladar las clases en línea, muchas son las historias que nos ha tocado leer. Algunas nos inspiran y nos recuerdan el amor que muchos profesores sienten por lo que hacen, pero hay una que otra que nos deja ver todo lo contrario, como el maestro del que les hablaremos hoy, quien está siendo acusado gracias a un video que se hizo viral por burlarse de uno de sus alumnos con discapacidad.

El nombre de César Augusto Leal Chapa se hizo conocido en redes sociales durante las últimas horas. Él es profesor de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica (FIME) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) con 45 años de experiencia y así como muchos en estos momentos, está dando sus clases virtuales aunque tiene métodos de enseñanza poco amables que quedaron evidenciados.

¿Qué fue lo que pasó con este maestro?

Resulta que en un video podemos ver a este maestro dando sus clases, cuando de repente toca el turno de un alumno de nombre Jesús, quien señalan es una persona con síndrome de Asperger. En las primeras imágenes se observa al joven enseñando a la cámara sus ejercicios y un circuito eléctrico que armó, y fue aquí donde sucedió lo que está indignando a miles de personas, pues César Augusto Leal comenzó a llamarlo de manera despectiva.

“Eh cabrón, te estoy diciendo que lo hagas en la libreta a mano pinche burro, no te chifles wey, hazlo… la ingeniería no es para chiflados, es para gente sensata, tal vez el arte pueda servir para chiflados. Si le sigues, te voy a reprobar desde antes por falta de capacidad intelectual, Jesús hazlo, échalo andar wey, no nos interrumpas”, dijo el maestro.

Cuando el alumno logró demostrar que su actividad estaba bien, el profesor le respondió: “Es la primera cosa correcta que contestas en todo el semestre, ahí la llevas”. Y aunque los demás alumnos también estaban mostrando sus ejercicios –y no tenían todas las cosas bien–, él continuó mencionando a Jesús como ejemplo de lo que está mal:“Estás igual de Jesús, estás mal de la cabeza wey… este wey de plano va a necesitar que le extirpen el cerebro… no te alucines wey, tú no vas a poder ser buen ingeniero“.

Los alumnos se unieron para apoyar a Jesús

De acuerdo con Milenio, después de que el caso de Jesús y César Augusto Leal se hiciera conocido gracias al internet, la Asamblea Estudiantil de la UANL convocó a una manifestación –con sana distancia– el próximo lunes 19 de octubre en uno de los lugares más emblemáticos de la universidad del estado, la Flama de la Verdad, ubicada en el edificio principal de la Rectoría para externar su apoyo a este alumno y presionar a las autoridades a que tomen cartas en el asunto.

“Exigimos una disculpa pública por parte de Rogelio Garza Rivera y un verdadero compromiso para preparar sus docentes, además exigimos la destitución de éste y todos los docentes sin vocación en la UANL”, sentenciaron los estudiantes. Hasta el momento de redactar esta nota, nadie relacionado con la facultad ni la institución ha hablado al respecto de este caso que está dando de qué hablar por todos lados.