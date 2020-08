En imágenes: Los maestros le ponen mucha creatividad al regreso a clases a distancia

Desde que la pandemia obligó a que se cancelaran las clases presenciales, miles de alumnos y maestros tuvieron que dejar los salones para trabajar en casa. Se siente como una eternidad, pero en realidad sólo han pasado seis meses de aquella decisión y aunque todos ellos llevan rato estudiando y enseñando de esa manera no podemos hacernos patos, la realidad es que casi nadie se ha acostumbrado.

Sin embargo, mientras el bendito coronavirus sigue presente y atacando en México, la Secretaría de Educación Pública (SEP) tomó la decisión de regresar a clases a distancia y por vía televisión. Es por eso que el pasado 24 de agosto, alrededor de 3o millones de niños, niñas y jóvenes agarraron la computadora y le prendieron al canal correspondiente para poner manos a la obra.

Las clases virtuales no salieron muy bien que digamos

Para nadie es un secreto que las clases no salieron como muchos esperaban, pues los papás tuvieron que arreglárselas para que a sus retoños no se les fuera nada. Ante la falta de una televisión, canal o computadora en algunas familias, algunos optaron por llevarse a su hijo o hija a una casa donde pudieran contar con todas estas cosas, pero ellos no fueron los únicos que se encontraron con obstáculos, los maestros también la sufrieron.

Por acá les hemos contado un montón de historias al respecto (cómo olvidar al maestro al que le echaron porras después de tener problemas con sus clases virtuales), pero lejos de darles el bajón, sacaron su lado creativo e hicieron de todo para que las niñas y niños se sintieran cómodos; casi casi como si estuvieran todos juntos en un salón de clases convencional y la verdad es que muchos sorprendieron.

Los maestros se ponen las pilas para que el regreso a clases fuera espectacular

Antes de que siquiera los pequeños pensaran en desempolvar los cuadernos y demás, hubo docentes que ya se estaban preparando para este regreso tan peculiar y extraño (así como el Profe Chido), acondicionando un espacio específico de sus casas para dar clases. Pero el mero 24 de agosto algunos dejaron con el ojo cuadrado a sus alumnos porque se rifaron como los grandes con los adornos.

En redes sociales, un montón de maestros subieron fotos de las decoraciones que hicieron a sus casas para dar la bienvenida a sus alumnos al ciclo escolar 2020-2021. Y es justo decir que la mayoría le echó todas las ganas para que sus pequeños estuvieran contentos, demostrando que esta es su verdadera vocación.

En Sopitas.com quereos reconocer el esfuerzo que ponen los profes en estos momentos tan extaños, y por acá les mostraremos algunos ejemplos de maestros que se lucieron en el regreso a clases a distancia. Pero basta de hablar, vamos con las imágenes:

Estos fueron los maestros que se rifaron con sus alumnos

