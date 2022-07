Y no, no la demandaron por hablar idioma alienígena… En los últimos meses el nombre de Mafe Walker se ha hecho bastante popular en internet, esto gracias a una presentación que hice en televisión nacional donde aseguró que podía hablar con seres de otros planetas.

Como recordarán fue un video de Mafe Walker en ‘Venga la Alegría’ diciendo “Akintaj Enaijka Keijta Enaimaj Emaika Nemaj me amo te amo”, la que la convirtió en un fenómeno viral. No sabemos si de la manera en la que esperaba, pero bueno.

Foto: Especial

Afirman que Mafe Walker ya buscaba ser famosa desde hace años

Desde entonces la tiktoker ha dado de qué hablar, ya sea por el precio de sus sesiones para conectar con otras dimensiones o por el hecho de que la vieron en un carrito de la marcha LGBT+ este año. Pero parece que el nombre de Walker pinta para seguir en tendencia.

Ahora lo decimos porque un video viral asegura que desde hace 6 años Mafe Walker ya buscaba ser famosa de cualquier forma, ya que apareció en el conocido programa de ‘Caso Cerrado’, donde vemos a la doctora Ana María Polo repartir justicia.

Foto: Telemundo

Pues apareció en ‘Caso Cerrado’ con la Doctora Polo

Fue en el año 2016 cuando Walker apareció en dicho show para ser señalada como la chica que había quedado embarazada del papá de su novio. Algo que no sabemos si fue cierto o no, pues dicen las malas lenguas que el show de la doctora Polo es más falso que el amor de tu ex.

En fin, acá está el video que muestra los dotes actorales de Walker, quien no ha cambiado mucho en los últimos años:

Aseguran que Mafe Walker actuó en Caso Cerrado; “Desde el 2016 andaba buscando fama”



Mafe Walker saltó a la fama internacional en las últimas semanas luego de la publicación de un video en el que asegura poder comunicarse con extraterrestres por medio de un idioma alienígena. pic.twitter.com/FVw4aqlPD1 July 8, 2022

¿Será que los aliens ya saben de esto? ?