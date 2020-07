Amor ejemplar: Una mamá mono rescató a su bebé atrapado en un pozo de agua

¿Cuántas veces escuchamos a nuestras mamás decir “no hagas eso porque te vas a caer”? Incontables. Y como voz de profeta, en cada una de esas veces terminábamos en el suelo con un buen raspón o chipote. Pues esto aplica también para el reino animal. En un nuevo video viral, podemos ver a una mamá mono rescatar de la forma más heroica a su bebé que cayó en un pozo de agua por andar jugando donde no debía.

Las conmovedoras imágenes fueron compartidas sucedieron en la India y rápidamente se hizo viral el video. Miles de personas se han estremecido al ver la valentía, la fuerza y el amor de la mamá mono para rescatar a su bebé al primer grito de auxilio. La escena ha tocado el corazón de todos los que han visto su intrépido movimiento para salvarlo.

La historia la compartió un trabajador del Servicio Forestal de la India (IFS) a través de Twitter, y cuenta que la pequeña cría estaba jugando hasta que en un descuido cayó al pozo para quedar atrapado. El trabajador tenía la intención de ir a rescatar al pequeño mono, pero al ver la reacción de su madre empezó a grabar para ver lo que haría a continuación.

Después de algunos segundos analizando la manera en la que iba a rescatar a su bebé, la mamá mono logró sacarlo de pozo y llevarlo hasta que estuviera a salvo. Lo que realmente cautivó a todos, fue el abrazo final para demostrarle a su hijo el gran amor que le tiene.

Love of mother can make them the best commandos 👍 pic.twitter.com/Ha0bBhsy50

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 26, 2020