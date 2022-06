"Era una oportunidad de trabajo": Influencer colombiana responde a chef mexicano que la llamó 'gorrona'

Vaya revuelo que ha causado el tema en el que se vio involucrado el chef mexicano Edgar Núñez, quien hace unos días exhibió a una influencer colombiana que le ofreció una comida gratis para ella y su novio a cambio de unas historias posteadas en su cuenta de Instagram.

Tal y como les contamos, fue a través de su cuenta de Twitter donde Núñez subió una conversación que tuvo con la influencer colombiana, Manuela Gutierrez, quien le escribió relatando que a finales de este mes viajará a México y quería ver si había chance de hacer una especie de colaboración.

Foto vía: edgarnunez.com.mx

El chef Edgar Núñez exhibió a una influencer que pedía comer gratis en su restaurante a cambio de stories en Instagram

“Me encantaría saber si es posible realizar un canje publicitario, en donde los recomiende y muestre sus servicios en mi Instagram a través de mis historias… a cambio de una comida para los dos”, se lee en el mensaje que la influencer le envió al chef mexicano, quien en su tuit la apodó “gorrona internacional”.

Desde entonces el tema ha estado en tendencia gracias a las opiniones divididas que generó, algunas donde le dan la razón al chef Edgar y otras que están del lado de Manuela, quien ya salió a dar su postura por lo ocurrido y aseguró que sólo buscaba una oportunidad de trabajo.

Foto: @EdgarNunezM (Twitter)

Se llama Manuela Gutierrez y ya salió a responder por lo ocurrido

Fue a través de una serie de historias donde Manuela Gutierrez ofreció disculpas a Edgar Núñez por proponerle el “canje publicitario” a través de la cuenta de Instagram del restaurante del chef. Uno que calificó como “increíble y brutal”, y que la animó a buscar una posible oportunidad de trabajo.

“Yo sé que muchos de ustedes no están de acuerdo con estas formas de trabajo, pero la realidad es que a muchísimos creadores de contenido nos pagan por lo que hacemos”, dijo Manuela en una de sus historias donde detalló cómo funcionan las dinámicas entre empresas e influencers.

Foto: Especial

Le pidió disculpas al chef por ofenderlo con su “propuesta de trabajo”

Manuela Gutiérrez aseguró que la propuesta que le hizo a Edgar Núñez nunca fue con una mala intención, aunque entendía el enojo del chef y que su manera de expresar su inconformidad ante la situación fuera exhibiendo la conversación ya mencionada.

“Yo no estoy diciendo que me tiene que decir que sí, entiendo completamente que no a todo el mundo le funcionan estas tácticas y es súper entendible… si yo ofendí a este chef por decirle eso, la verdad es que ofrezco disculpas”, dijo la jovencita a través de su cuenta de Instagram.

Y bueno, al final la chica pidió que parara el odio tanto a ella como al chef, pues al final los únicos que se están viendo beneficiados con la controversia que generó son ellos dos y el restaurante al que quería ir a promocionar… ¿qué les parece?