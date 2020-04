View this post on Instagram

Esto te puede pasar si seguís corriendo en el patio de tu casa, en un espacio reducido con giros de 180 grados todo el tiempo, Cargas Otros Musculos Porque No es tu Zancada real ni el ritmo que acostumbras hacer en calle o pista. No sigas imitando a los influencer, ellos no son Entrenadores, si Garmin en una pista de 400mtrs te marca mal la distancia imagínate en un patio o terraza de 3mtrs! 🤦🏿‍♂️ Decile NO a las carreras virtuales!! Se puede hacer otras cosas en casa: ✅ zona media ✅yoga ✅ bicicleta indoor ✅saltar la soga ✅trabajos de estabilidad Y muchas cosas más!!!!