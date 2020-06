La marca Aunt Jemima cambiará de imagen y nombre por ser un “estereotipo racial”

Como alguna vez dijo Bob Dylan en una canción “the times they are a-changin'”, y vaya que estamos viviendo cambios importantes que no veíamos venir. En los últimos días, las protestas por el asesinato de George Floyd, un hombre afroamericano de 46 años que murió asfixiado por un policía en Minneapolis ha despertado la conciencia de todo el mundo sobre el racismo y las consecuencias que esto puede tener.

Movimientos como Black Lives Matter están recordando la importancia de la comunidad negra en distintos ámbitos, señalando las grandes cosas que han dejado todos estos hombres y mujeres a la humanidad. Además, buscan eliminar de una vez por todas los estereotipos que por años se han mantenido, como que todos los afroamericanos son inferiores a las personas blancas, y las marcas ya están tomando cartas en el asunto.

Y como muestra de ello es el anuncio que hizo este miércoles 17 de junio la empresa Quaker Oats, subsidiaria de PepsiCo, pues dijeron que su marca de hot cakes, jarabes y alimentos para el desayuno, Aunt Jemima, cambiará de nombre e imagen por tener connotaciones racistas, tras años de presión por parte de activistas afroamericanos para que eliminaran de una ves por todas este estereotipo.

Como ya lo habrán visto cada que van a los centros comerciales, los empaques de sus productos muestran a una mujer negra llamada Jemima, que originalmente estaba vestida como un personaje que parodiaba cómo se veían estas mujeres y está inspirada en “Old Aunt Jemima” una canción de Billy Kersands, escrita en 1875.

Esta mujer es el típico arquetipo de una persona llamada “mammy”, la sirvienta afroamericana con delantal y pañuelo que sirve, cuida el bienestar de los blancos, pero que a la vez desatiende a sus propios hijos.

De acuerdo con NBC, en un comunicado publicado por Quaker, la empresa mencionó que quitar la imagen y el nombre es parte de un esfuerzo de la compañía “para avanzar hacia la igualdad racial”. “Reconocemos que los orígenes de Aunt Jemima se basan en un estereotipo racial”, dijo Kristin Kroepfl, vicepresidenta y directora de marketing de Quaker Foods North America.

Kroepfl también afirmó que la empresa ha trabajado para “actualizar” la marca, para que sea “apropiada y respetuosa”, pero se dio cuenta de que los cambios eran insuficientes. Es por eso que han tomado la decisión de eliminar por completo esta imagen que se tiene de las mujeres afroamericanas.

Y es que según con la misma fuente, la propia cronología de la compañía del producto dice que la primera persona que le dio vida a Aunt Jemima fue Nancy Green, una mujer negra que fue esclavizada y se convirtió en la cara del producto en 1890, por lo que este cambio era urgente y termina con la imagen que la marca presentó por casi 130 años.

Además de esto, anunciaron que donarán al menos 5 millones de dólares en los próximos cinco años “para crear un apoyo y compromiso significativo y continuo en la comunidad negra”. Y quizá se estén preguntando, ¿cuál será el nuevo nombre e imagen? Bueno, pues Quaker dijo que el nuevo empaque comenzará a aparecer en el otoño de 2020, y el nuevo nombre se anunciará en los próximos días.