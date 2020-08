María Fernanda: La niña que vende plantas para pagar su tratamiento contra el cáncer

Desde que comenzó la pandemia, la atención en el sistema de salud se ha centrado por obvias razones en los contagiados de coronavirus, y casi todos los esfuerzos de los médicos y enfermeras están dedicados a salvarles la vida. Sin embargo, hay miles de enfermos que también están pasándola mal en estos días, como aquellos que sufren de cáncer o diabetes, pues están haciendo de todo para continuar con sus tratamientos.

Hace un par de meses, los padres de niños con cáncer advirtieron sobre la escasez del medicamento oncológico en los hospitales de México. Por si esto no fuera suficiente, por ahí Beatriz Gutierrez Müller se aventó unos comentarios que hicieron enojar a más de uno cuando todos ellos exigieron la atención del gobierno, ante la falta de interés y que hasta el momento, este tema no tiene respuesta.

También puedes leer: 90% DE LOS PAÍSES DESCUIDARON TRATAMIENTO DE CÁNCER O DIABETES POR COVID-19: OMS

María Fernanda está haciendo de todo para pagar su tratamiento contra el cáncer

Y ante la evidente crisis económica que vivimos por el coronavirus, miles de personas han buscado cómo pueden seguir generando ingresos para sacar adelante a sus familias, pero no siempre alcanza para pagar tratamientos tan costosos como los que requiere el cáncer, es por eso que esta niña sale todos los días a vender plantitas para continuar en la lucha contra esta enfermedad.

Esta es la historia de María Fernanda (a quien de cariño le dicen Mari Fer), una pequeña de seis años de edad que vive junto a sus padres en el municipio de Ciudad de Allende, en Nuevo León. Desde hace algún tiempo le detectaron leucemia linfoblástica aguda de células b, por lo cual toda su familia se tuvo que poner las pilas para hacer cualquier cosa con tal de que ella saliera adelante.

También puedes leer: LAGRIMITA MIL: LA HISTORIA DE CÓMO SIA CUMPLIÓ EL DESEO DE UNA MEXICANA CON CÁNCER TERMINAL

De repente surgió la idea de vender plantas

Fue a principios de este 2020 cuando comenzaron a pedirle a la gente en Facebook que los ayudara donando tapitas de plástico y hasta comenzaron a vender productos de belleza. Pero lamentablemente esto no fue suficiente como para continuar con su tratamiento, es por eso que a todos se les ocurrió una idea. Aprovechando que a Mari Fer le encantan las plantas, sus papás y ella pensaron en vender plantas.

Y no cualquier tipo de planta, unas muy especiales: las suculentas. Es por eso que desde inicios de julio sale junto a sus padres (con protección y sana distancia) a venderlas, casi todas a 40 pesos. Además de poder ayudarla en estos momentos, las macetas que entrega con una enorme sonrisa tienen mensajes hermosos como: “aunque el sol se esconde y se calle el viento… no me rendiré, aún hay vida en mis sueños”.

Si desean apoyar a Maria Fernanda a que tenga el dinero suficiente para pagar sus quimioterapias y medicamentos, pueden hacerlo entrando a la siguiente página de Facebook, donde no importa que no compren una plantita, puede donar una cierta cantidad y ayudarla a que cumpla su sueño de vencer esta enfermedad.